Orman işçilerinin kıyafetlerinde artık bir dönem başladı

Ege Üniversitesi Prof. Dr. Necdet Budak, "Kıyafetlerin yangına dayanıklılığı ve yangın sırasında fonksiyonel kullanımı alanındaki birçok analizi gerçekleştiriyoruz" dedi.

Ege Üniversitesi ile Orman Genel Müdürlüğü işbirliğinde orman yangınlarında görev alan personelin kıyafetlerinin uygunluk testleri, Ege Üniversitesi Tekstil ve Konfeksiyon Araştırma ve Uygulama Merkezi (TEKAUM) tarafından yapılıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı personelinin Egeli uzmanların onayından geçen kıyafet ve teçhizatları kullandığını ifade eden EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Tarım ve Orman Bakanlığının orman yangınlarıyla mücadelede kullanmak üzere satın aldıkları elbiseleri de test ettiklerini söyledi. Prof. Dr. Budak, "Ege Üniversitesi olarak yine kritik bir görevi üstlendik daha önce askerimizin, polisimizin giydiği kıyafetlerle ilgili testleri yapıyorduk. Özellikle Afrin Operasyonu sırasında bu konudaki çalışmalarımız çok gündeme gelmişti. Şimdi ise Tarım ve Orman Bakanlığımızın orman yangınları ile mücadelede kullanmak üzere satın alacağı, yanmaya dayanıklı elbiselerin teknik şartnameye uygunluklarını TEKAUM bünyesinde bulunan laboratuvarlarımızda test ediyoruz. Bu kıyafetlerin yangına dayanıklılığı ve yangın sırasında fonksiyonel kullanımı alanındaki birçok analizi gerçekleştiriyoruz. Bu merkezimiz bünyesinde daha ileri testlerin de yapılabilmesi için bakanlıklarımız nezdinde de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Milli Savunma Bakanlığımız ile Emniyet Genel Müdürlüğümüz personelinin kullandığı kıyafetlerle yangınla mücadelede kullanılan kıyafetlerin analizlerini yapmaya devam edeceğiz. Akademik kadromuzun bilgi birikimi ve deneyimini daha da yukarılara taşımak için bu çalışmaları rektörlük olarak desteklemeyi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

"Yanmaya karşı dayanıklılıklarını ölçüyoruz"

Orman yangınları ile mücadele eden teknik eleman, muhafaza memuru ve işçilerin kullandıkları üç farklı kıyafetin testlerini gerçekleştirdiklerini dile getiren TEKAUM Müdürü Prof. Dr. Faruk Bozdoğan ise "Kıyafetlerin kalite ve performanslarının belirlenmesi için kıyafetlerin lif incelemesini yaparak yanmaya karşı dayanıklılıklarını ölçüyoruz. Bunun yanı sıra; kumaşın rengi, gramajı, sıkılığı, statik elektriklenmesi, su iticiliği, kopma yırtılma mukavemetleri, boyut değişimi, hava geçirgenliği ve güç tutuşluğu gibi bir çok özelliği de laboratuvarlarımızda test ediyoruz. İstenirse kıyafetlerin konfeksiyon tasarım özelliklerini de analiz edebiliyoruz; ayrıca sahada çalışan elemanların ortamda birebir yaşadıkları sorunları dikkate alarak giysilerin performanslarının yükseltilmesi için neler yapılabileceği konusunda da danışmanlık yapıyoruz. Bu sonuçlara göre teknik şartnamelerin revize edilerek, daha kaliteli çözümler elde edilmesi amacıyla araştırma çalışmalarını da merkezimizde gerçekleştiriyoruz" dedi.