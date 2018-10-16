Orman köyünden, Orman Genel Müdür Yardımcılığına

Manisa'da orman köylüsü bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Şahin Aybal, 2015 yılından bu yana başarıyla yürüttüğü İzmir Orman Bölge Müdürlüğü görevinden Orman Genel Müdür Yardımcılığı görevine atandı.

Şahin Aybal, Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Alemşahlı köyünde 1966 yılında orman köylüsü bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesinde 1988 yılında mezun olduktan sırasıyla Orman İşletmelerinde Bolu, Manisa, Akhisar, Bergama, Hendek, Kırklareli ve İstanbul'da çeşitli kademelerde görev yapan Aybal, 2014-2015 yılları arasında Orman ve Köy İlişkileri Dairesi Başkanlığı yapmıştı. Son 3 yıldır da İzmir Orman Bölge Müdürlüğü görevini sürdüren Aybal, bugün itibariyle Orman Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. Orman köylüsü bir ailenin çocuğu olan Şahin Aybal'ın yüksek bir mevkide yine Türk ormancılığına hizmet edecek olması, ailesi ve yakın çevresinde hem memnuniyet hem de taktirle karşılandı.