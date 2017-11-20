Ormanlık alanda başından vurularak öldürüldü

Şahsın Buca Belediyesinde şoför olduğu ve Buca Belediye Başkan Yardımcısı Murat Işık’ın yeğeni olduğu öğrenildi.

Olay, dün gece saatlerinde Kaynaklar Mahallesi Vadisi mevkiinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çevrede oturan vatandaşlar gelen silah sesleri üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri ormanlık alanda yaptıkları aramanın ardından başından tabancayla vurulmuş halde bir erkekle karşılaştı. Polis ekipleri tarafından çağrılan sağlık ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine ölen şahsın kimliğini belirlemek için çalışma başlatan ekipler, ölen şahsın 28 yaşındaki Deniz Yıldırım olduğunu belirledi. Yıldırım’ın cesedi, savcının incelemesi ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Belediye Başkan Yardımcısının yeğeni çıktı

Başından vurularak öldürülen Yıldırım’ın Buca Belediyesinde şoför olduğu ve Buca Belediye Başkan Yardımcısı Murat Işık’ın yeğeni olduğu belirtildi. Kısa süre önce evlendiği ve eşinin 6 aylık hamile olduğu öğrenilen Yıldırım’ın ölüm haberini alan Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, sosyal medya hesabından Yıldırım ile birlikte çekilmiş fotoğrafını paylaşarak, ’Ah be Deniz’im. Bu gencecik yaşta ölüm hiç sana yakışmadı. Mesai arkadaşımız, kardeşimiz Deniz Yıldırım’ı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz’ diye yazdı.