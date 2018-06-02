Örnekköy’de 2 bin kişilik iftar sofrası

Yaklaşık 2 bin kişinin yer aldığı iftara, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ile Genel Başkan Yardımcıları Bülent Tezcan ve Tuncay Özkan da katıldı, dualar edildi, yemekler paylaşıldı.

Ramazan ayı boyunca, toplumun farklı kesimlerini iftar sofralarında bir araya getiren Karşıyaka Belediyesi, bu kez Örnekköy Mahallesi sakinleri ile iftarın bereketini paylaştı. İftara; Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar’ın yanı sıra, CHP Grup Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Grup Başkanvekili Engin Altay, Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, İl Başkanı Deniz Yücel de katıldı. Deniz Baykal Kültür Merkezi’nin önünde gerçekleştirilen etkinlik için dev sofralar kuruldu ve yaklaşık 2 bin vatandaş bir araya geldi. Ney dinletisinin ardından, dualarla iftar yapan Örnekköy sakinleri, Ramazan ayının bereketini paylaştı.

Cumhuriyet Halk Partisi Grup Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, “Bugün Karşıyaka’da, sizlerle birlikte olmaktan ve sofranızı paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bizim böyle dayanışma ve huzur içinde bir arada olacağımız ortamlara, birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Sofranızı bizlerle paylaştığınız için teşekkürler” dedi.

“Dayanışma ruhunu yaşatıyoruz”

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar da “Bizim dinimizde paylaşmak, bölüşmek esastır. Hiçbir zaman ekmeğimizi birbirimizden eksik etmeyeceğiz. Ramazan kültürünü hep birlikte yaşamak, dayanışma ruhumuzu yaşatmak için soframızı paylaşıyoruz. Gün geçtikte yozlaşan değerler, yok edilen kültürler arasında birbirimize sıkı sıkı tutunmaya ve güçlü olmaya devam edeceğiz. Sofralarınız hep bereketli olsun” diye konuştu.