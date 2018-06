Örnekköy’de kentsel dönüşüm temeli atıldı

Başkan Aziz Kocaoğlu, kentsel dönüşümde “kuyumcu terazisinden daha hassas” bir şekilde herkese hakkını verdiklerini söyledi.

Kentsel dönüşüm çalışmalarında İzmir Büyükşehir Belediyesi, Uzundere 2. etabın temel atma töreninden sonra Örnekköy’de de ilk etabın temelini attı. Tören sonrasında hak sahipleri ve bölge halkının katıldığı bir iftar daveti verildi. Merkezi hükümetin kentsel dönüşüm uygulamalarını da eleştiren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, “Kentsel dönüşüm adı altında çeşitli uygulamalar yapılıyor. Bir tane bina yıkıp yerine bir tane sağlam bina yapmadılar bugüne kadar. Hazine arazileri üzerine siteler yaparak, inşaatını yandaşa verip, onu vatandaşa satmasını sağladılar. Ama mikrofonu eline alıp meydana çıkınca, at at at. Atmakla olmuyor. Lafla peynir gemisi yürümüyor. Bir defa insana, toprağa, havaya, suya rant olarak bakmayacaksın. Ülkeyi yönetiyorsun, kenti yönetiyorsun. Kendini o ülkeye, o şehre vakfetmek zorundasın. Bunu yaparken rant peşinde koşmayacaksın. Eğer ben siyaset yapacağım; kentime, ülkeme, vatandaşıma hizmet edeceğim diyorsan, paradan puldan, çıkardan, ahbap çavuş ilişkisinden; damat, enişte, bacanak işinden elini ayağını çekeceksin. Ülke için çalışacaksın. Biz atamızdan, büyüklerimizden böyle gördük. Böyle devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

"Zoru başardık"

Kocaoğlu, törende yaptığı konuşmada, 2008 yılında hazırladıkları 1/25 binlik planlarda tam 14 bölgede 4 bin 500 hektar yani 45 bin dönüm alanda kentsel dönüşüm yapmak üzere çalışma başlattıklarını hatırlatarak, sürece ilişkin önemli bilgiler verdi. Tapu sahiplerini zorlayan maddeler olduğu için 6306 sayılı yasayı bugüne kadar hiç kullanmadıklarının altını çizen Başkan Kocaoğlu, “Belediye yasasıyla yüzde 100 uzlaşarak zoru, çok zoru başarmaya çalıştık. Adili, doğruyu, vatandaşın hakkının korunması için ne yapılması gerektiğini aradık. ’Öyle bir uygulama yapalım, öyle bir model geliştirelim ki, vatandaşlarımızın yararına en mükemmeli olsun’ dedik. Çok uğraştık ama başardık. İlk meşaleyi Uzundere’nin birinci etabında yakmıştık. Sonra ikinci etabı geldi. Şimdi de Örnekköy’de temel atıyoruz. Hemşehrilerimiz bize inandılar ve kentsel dönüşümde 3’üncü ihaleye de çıktık” diye konuştu.

"Kuyumcu terazisinden daha hassasız"

Kentsel dönüşüm projelerinde “kuyumcu terazisinden daha hassas” bir çalışmayla herkese eşit davrandıklarını ve herkese hakkını verdiklerini kaydeden Başkan Kocaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Kimse mahallesinden, komşusundan ayrılmıyor. Bölgenin alt yapısını biz yapıyoruz, tapuları biz veriyoruz. Bütün buradaki gayrimenkulün tapusu İzmir Büyükşehir Belediyesinde. Mal sahipleri müteahhidi görmüyor, tanımıyor. İhaleye de biz çıkıyoruz. En yüksek, hesaplı fiyatı verene teslim ediyoruz. Kontrat yapıyoruz, inşaatı biz denetliyoruz. Vatandaşla müteahhidi karşı karşıya getirmiyoruz. Her ikisine karşı sorumlu, hakim, hakem, hakkı hukuku koruyan biziz ve biz bu dönüşümü yaparken bir kuruş rant istemiyoruz. Ne servet çıktıysa, müteahhidin ihalede verdiği paranın üzerinde ne kaldıysa, bunun hepsi tapu sahiplerinindir ve böyle devam edecektir. Bize ne kalacak biliyor musunuz? Hemşehrilerimizi çoluğuyla, çocuğuyla çarpık yapıda oturtmaktan kurtarmak, sağlam binalara taşımak ve hep birlikte huzur içinde yaşamalarını sağlamak. Bundan büyük rant olur mu? Bundan büyük kazanç olur mu?”

Gün kurtuluş günü

Başkan Aziz Kocaoğlu şöyle devam etti: “Gün dürüstlerin, adalet isteyenlerin günü olacaktır. Gün hak arayanların günü olacaktır. Gün dilediği gibi ibadetini yapan, dilediği gibi yaşamını sürdüren insanların günü olacaktır. Ülke çok ciddi bir darboğazdan geçiyor. Sıkıntı var. Dış politikada, ekonomide sıkıntı var. Diğerlerini saymıyorum. Ekonomi ve dış politika birbirine bağlı. Biz dış politikada Atatürk ilkelerinden ayrıldığımız andan itibaren yanlış yola saptık. Ben eğer ülkemin bölünmesini istemiyorsam, komşumun ülkesinin de bölünmesini istemeyeceğim. Türkiye Cumhuriyeti’nin dış politikada acilen kuruluş felsefesindeki uygulamalara dönmesi gerekiyor. İnsanımız girişken ve çalışkandır. Türkiye Cumhuriyeti’ndeki yöneticiler, hayali projeler peşinde koşmazlarsa, ayaklarını yorganına göre uzatırlarsa, memleketi ekonomik olarak kalkındıracak projelere emek verirlerse; çalmazlarsa, çaldırmazlarsa, namuslarıyla çalışırlarsa bu ülke 5 senede kalkınır, 10 senede dünyanın en saygın ülkelerinden biri olur. ’Bunu nereden biliyorsun’ diyeceksin. Bunu İzmir’de başardığımız için biliyorum. İzmir’i Türkiye’nin en borçlu belediyelerinden biri iken, Türkiye’nin en güçlü belediyesi haline getirdiğimiz için biliyorum. Tarımda, hizmet sektöründe, turizmde kenti kalkındırdığımız için biliyorum. Merkezi hükümetten kanunla gelen paradan başka bir kuruş para almadan, 11 kilometre raylı sistemi sadece kendi gücümüzle 179 kilometreye çıkarttığımız için biliyorum. Arıtmasız yer bırakmadığımız için biliyorum, Tire’de sütten biliyorum, Bayındır’dan Hollanda’ya çiçek ihracatına başladığımız için biliyorum. Biz her türlü zorluğun altından kalkabiliriz. Gün kurtuluş günüdür. Gün aydınlığa koşma günüdür. Gün memleketin tekrar onur ve şerefini kazanma günüdür.”

"Halktan yana tavır"

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar ise, “Aziz Kocaoğlu’na Örnekköy’ü yeniden inşa etmesinden dolayı tüm Örnekköylüler adına teşekkür ediyorum. Türkiye’de son dönemlerdeki en zor işlerden biri kentsel dönüşüm. Bugünkünün doğru olmadığını başladığı günden beri söylüyoruz. Anadolu Caddesi’nin altına baktığımızda eski bina yıkılıyor, yerine yeni bina yapılıyor. Peki yeni binayı yaptığınızda ne kazancınız oluyor? Kendisinin dışında kentin hiçbir kazancı yok. Aynı sokak, aynı sosyal donatı alanları ama bugün Örnekköy, caddeleriyle gelişen bir hal alıyor. Bu da kentin marka değerini arttırıyor. İşte İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde başlayan bu gelişim projesi, hiç kimseyi üzmeden, ranttan yana değil halktan yana tavır sergileyen bir dönüşüm projesi olmuştur” dedi.

"İstanbul’u siz katlettiniz"

Mavişehir’de, planını Çevre Şehircilik Bakanlığının yaptığı yerlerde alüvyonların üstüne, denizin dibine 30 katlı binaların dikildiğini söyleyen Akpınar şunları söyledi: “Ankara’daki beyler yaptı. ’İstanbul’u katlettik’ dediler. Kim katletti İstanbul’u? Biz mi? Hayır siz katlettiniz. Şimdi söz sırası bizde. Madem bu ülke kötü yönetiliyor, sandık önümüze geldi. Söz sırası sizde. Geçmişte hangi siyasi partiyi desteklediyseniz destekleyin, bugün geleceğimizi oylayacağımızı kafamıza kazıyalım. İki dudak arasındaki kent ve ülke yönetiminde, her yer Mavişehir sahili gibi olur. Aziz Kocaoğlu’nun yaptığı kıyı kenarı düzenlemesinde, bir gün bu beylerin yalılarını görebiliriz. İstanbul’u yaptınız ama İzmir’i yapamayacaksınız, yaptırmayacağız.”

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aziz Kocaoğlu ve Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, Örnekköy’deki temel atma törenin ardından, semt sakinleriyle birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesinin verdiği iftar yemeğinde buluştu.

18 hektarlık proje

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yerinde dönüşüm ve uzlaşı esası ile sürdürdüğü Örnekköy Kentsel Dönüşüm Projesi’ndeki yeni konutları etaplar halinde inşa edecek. Toplam 3520 konut ve 338 adet iş yerinin yer aldığı 18 hektarlık proje alanında 60 m (1+1), 70 m (2+1), 83 m (2+1), 96 m (2+1), 108 m (3+1) ve 123 m (3+1) olmak üzere toplam 6 ayrı konut tipi tasarlandı. Dönüşüm bölgesinde 30 dönüm yeşil alan ve rekreasyon alanı, semt spor alanı, içinde kapalı pazar yeri ve sosyal merkez bulunan Belediye Hizmet Alanı ve 3 adet meydan ile açık ve kapalı otoparklar bulunacak. Daha önceki imar planında yer alan ilkokul ve ortaokul da 15.000 m büyüklüğündeki tek bir yerde buluşturulacak. Uzundere’de ilk etap konutları bitirmek üzere olan ve Örnekköy’de ilk yıkımları gerçekleştiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, ayrıca Ege Mahallesi, Gaziemir/Aktepe Emrez, Ballıkuyu, Bayraklı ve Güzeltepe bölgelerinde de kentsel dönüşüm çalışmaları yürütüyor.