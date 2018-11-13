Örnekköy'de kentsel dönüşümün ilk etabı hızlı başladı

Çarpık ve sağlıksız yapılaşmaya karşı İzmir'in farklı noktalarında kentsel dönüşüm projelerini yürüten, Uzundere bölgesinde ilk konutları hak sahiplerine teslim eden İzmir Büyükşehir Belediyesi, Örnekköy'deki ilk etabın da bodrum ve zemin katlarını tamamladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yerinde dönüşüm ve uzlaşı esası ile sürdürdüğü Örnekköy Kentsel Dönüşüm projesindeki yeni konutları etaplar halinde inşa ediyor. 130 daire ve 13 dükkan olmak üzere 143 bağımsız birimden oluşan ilk etapta, bodrum ve zemin katın kaba inşaatı tamamlandı. Uzundere kentsel dönüşüm bölgesindeki ilk etabı tamamlayarak hak sahiplerine konutlarını teslim eden ve ikinci etabın ihalesini tamamlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, Örnekköy ikinci etap için de önümüzdeki günlerde yapım ihalesine çıkacağı bildirildi.

6 farklı konut tipi

Tüm kentsel dönüşüm alanlarında olduğu gibi Örnekköy'de de yapılacak kentsel dönüşüm projesi hakkında vatandaşları bilgilendirmek amacıyla öncelikle bir İletişim Merkezi açan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Temmuz 2015'te hak sahipleriyle uzlaşma görüşmelerine ve sözleşmelerin imzalanmasına başladı. İki yıl gibi kısa bir süre içinde bölgedeki hak sahipleriyle uzlaşma sağlandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Örnekköy'deki kentsel dönüşümün 1. etap yapım ihalesini 5 Ocak 2018'de tamamladı. Ardından kısa süre içinde inşaat çalışmalarına başlandı. Yıpranmış, sağlıksız ve kaçak yapılardan oluşan Örnekköy proje alanında; 705 adet yapı ve 91 adet iş yeri olmak üzere bin 291 bağımsız birim bulunuyor. Toplam 3 bin 520 konut ve 338 adet iş yerinin inşa edileceği proje alanında; 60 metrekare 1+1) ,70 metrekare (2+1), 83 metrekare (2+1), 96 metrekare (2+1), 108 metrekare (3+1) ve 123 metrekare (3+1) olmak üzere altı ayrı konut tipi tasarlandı. Proje bölgesinde 30 bin metrekare yeşil alan ve rekreasyon alanı; 10 bin metrekare semt spor alanı, içinde kapalı pazar yeri ve sosyal merkez bulunan 3 bin 500 metrekare belediye hizmet alanı ile birlikte yaklaşık 4 bin metrekare büyüklüğünde üç meydan bulunuyor. Öte yandan, otopark ihtiyacı için açık ve kapalı otoparklar tasarlandı. Daha önceki imar planında ayrı yerlerde bulunan bir adet ilkokul ve bir adet ortaokul da tek bir yerde toplanarak toplam 15 bin metrekare büyüklüğünde bir eğitim alanı olarak planlandı.