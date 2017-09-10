Oryantiring tutkunları Buca’da buluştu

8-9 Eylül tarihleri arasında düzenlenen İzmir Kurtuluş Günleri Oryantiring Yarışması Buca’nın Kaynaklar bölgesinin muhteşem doğasında yapıldı. Türkiye çapında 10 yaş üstü 982 doğa sporcusunun katıldığı ve 36 ayrı kategoride düzenlenen yarışmada sporcular bir noktadan başka bir noktaya sadece harita ve pusula yardımıyla ulaşabilmek için ter döktü.

‘İzmir Kurtuluş Günleri Oryantiring Yarışması’ Buca’da yapıldı. 8-9 Eylül tarihleri arasında Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Oryantiring Federasyonu, Yakamoz Gençlik ve Spor Kulübü ile Buca Belediyesi işbirliğinde düzenlenen oryantiring yarışı Buca’nın Kaynaklar bölgesinin yeşil doğasında gerçekleştirildi. İlk gün 402 lisanslı sporcunun katıldığı yarışmaya, ikinci gün Türkiye çapında 10 yaş üstü 580 oryantiring sporcusu katıldı.

Sporcunun fiziki gücünü, taktik ve tekniğini geliştiren, ani ve doğru karar verebilme yeteneğini olgunlaştıran yönüyle dikkat çeken oryantiring sporu sevdalıları Kaynaklar bölgesinin ormanlık ve engebeli arazisinde sadece harita ve pusula yardımıyla yönünü bulmaya çalıştı.

982 sporcu mücadele etti

Kendi yaş gruplarına göre belirlenen rotalarda yönünü bulup, en kısa sürede varış noktasına ulaşmaya çalışan sporcular doğa şartlarında, zorlu parkurlarda mücadele verdi.

İki gün boyunca heyecanlı bir tempoda süren ve 982 sporcunun mücadele ettiği ‘İzmir Kurtuluş Günleri Oryantiring Yarışması’ sonunda düzenlenen törenle 36 kategoride dereceye girenlere ödülleri verildi. Yarışmalar sonunda elit erkekler grubunda Ahmet Kaçmaz, elit bayanlar grubunda ise Şakire Kaçmaz birinciliği elde etti. Yarışmada dereceye girenler ödül ve madalyalarını Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz’ün elinden aldı.