Oryantiring yarışması Buca’da başladı

İzmir Kurtuluş Günleri Oryantiring Yarışması Buca Belediyesi ev sahipliğinde Kaynaklar İzcilik ve Doğa Sporları Merkezi’nde başladı. 7-10 Eylül tarihleri arasında dört gün sürecek yarışmaların ilk etabına 12 kategoride 198 sporcu katıldı. Sporcular Kaynakları’ın muhteşem doğasında bir noktadan başka bir noktaya sadece harita ve pusula yardımıyla ulaşabilmek ter döktü.

Oryantiring sporu tutkunları Buca’da buluştu. 7-10 Eylül tarihleri arasında düzenlenen İzmir Kurtuluş Günleri Oryantiring Yarışması Buca’nın Kaynaklar bölgesinin muhteşem doğasında konumlanan Buca Belediyesi İzcilik ve Doğa Sporları Merkezi’nde başladı. Buca Belediyesi ve Oryantiring Federasyonu işbirliğinde düzenlenen, amatör ve milli yüzlerce sporcunun katıldığı yarışmanın Kaynaklar’da gerçekleşen ilk gün etabında 198 sporcu mücadele etti. Sporcunun fiziki gücünü, taktik ve tekniğini geliştiren, ani ve doğru karar verebilme yeteneğini olgunlaştıran yönüyle dikkat çeken oryantiring sporunun sevdalıları Kaynaklar bölgesinin ormanlık ve engebeli arazisinde sadece harita ve pusula yardımıyla yönünü bulmaya çalıştı.

12 kategoride ve yaş gruplarına göre belirlenen rotalarda yönünü bulup, en kısa sürede varış noktasına ulaşmaya çalışan sporcular doğa şartlarında ve zorlu parkurlarda mücadele verdi. Dört gün sürecek yarışmanın ikinci günü 8 Eylül’de Kaynaklar Mevkinin Araplar köyünde, üçüncü günü 9 Eylül’de Buca Merkez Rum Evleri bölgesinde, son günü ise 10 Eylül pazartesi günü yine Buca Belediyesi İzcilik ve Doğa Sporları Merkezi’nde düzenlenecek.