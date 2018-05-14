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14 Mayıs 2018 14:34

Osman Özgüven’e Yunanlılardan Barış Ödülü

Yunanistan’ın Midilli Adası’nda 1998 yılında kurulan Ege’de Birlikte Var Olma ve İletişim Derneği’nin (Sniparksi) 20’inci yıl kutlamaları çerçevesinde, Dikili’nin efsane Belediye Başkanı Osman Özgüven’e Barış Ödülü verilecek.

Osman Özgüven’e Yunanlılardan Barış Ödülü

14 Mayıs 2018 14:34


1980’li yıllarda Türk-Yunan ilişkilerinde dostluk köprüsü oluşturmak amacıyla düzenlediği Barış Festivalleri, 2000’li yıllarda ise ilçesinde suyu, şehir içi ulaşımı, öğrenci servislerini ve belediye sağlık hizmetlerini ücretsiz vermesiyle tanınan Dikili eski Belediye Başkanı Osman Özgüven Yunanlılardan “Barış Ödülü” alacak.


18 Mayıs 2018 tarihinde Yunanistan’ın Midilli Adası’nda “Osman Özgüven’i Onurlandırma Günü” adıyla yapılacak olan etkinliğe Osman Özgüven ailesi ile birlikte katılacak. Etkinliğe ayrıca İzmir’de Türk-Yunan ilişkilerini geliştirmek amacıyla 2000’li yıllarda kurulan Ege’de Barış ve İletişim Derneği üyeleri ve davetliler katılacak. Midilli’nin Ege’de Birlikte Var Olma Ve İletişim Derneği (Sniparksi) 20’inci yıl kutlamaları çerçevesinde yapılan etkinlikte Midilli Belediye Tiyatrosu bir gösteri yapacak ve Mübadil Şarkıları seslendirilecek.



1985’te başlayan barış harekatı taçlanacak


Osman Özgüven adına düzenlenecek etkinlikle ilgili bilgi veren Ege’de Barış ve İletişim Derneği Başkanı Bülent Tanık, “Osman Özgüven Yunanistan’da kurulu Sniparksi derneğinin 20’inci yıldönümü nedeniyle ege barışına katkılarından dolayı ikinci bir ödül alıyor. İlki Midilli eski Belediye Başkanı Stratis Pallis ile birlikte aldığı Abdi İpekçi Barış Ödülü’dür. 1985’ten başlayan Dikili ve Midilli barış hareketi 2000’li yıllarda devletler düzeyine sıçramayı başarmıştı. Bugün her şeye rağmen Ege’de barışın korunabilmesi Dikili’yi takip eden kıyı ege belediyelerinin halklar nezdinde biriktirmiş olduğu dostluk köprüsünden kaynaklanmaktadır. Dünyanın ve Ortadoğu coğrafyasının yaşamakta olduğu kriz ve savaş ortamının Ege ve Akdeniz’e sıçramaması açısından bu ödül büyük bir anlam taşımakta ve Osman Özgüven’e hak ettiği sevgi taçlandırmasını yapmaktadır. Dernek olarak kurucu başkanımızla gurur duyuyoruz. Takipçilerini saygı ile selamlıyoruz” dedi.




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