Osmanağaoğlu, “Aliağa, İzmir için rol modeldir”

Bölge Milletvekili Adayı Tamer Osmanağaoğlu, 24 Haziran seçimlerine yönelik çalışmalarına Aliağa’da devam etti.

Seçim çalışmaları kapsamında Aliağa’ya gelerek sivil toplum kuruluşlarını ve esnafı ziyaret eden Bölge Milletvekili Adayı Tamer Osmanağaoğlu, partisinin Aliağa ilçe binasındaki ziyaret programına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

İzmir’in tüm ilçelerini gezdiğini belirten MHP’li Osmanağaoğlu, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ın yaptığı çalışmalar neticesinde, Aliağa’nın İzmir ilçeleri arasında örnek ilçe olarak gösterildiğini söyledi. “Aliağa, bulunduğu nokta itibariyle İzmir’in rol modeli haline gelmiştir” diyen Osmanağaoğlu, “ Aliağa’nın 5 yıl önceki halini ve bugününü göz önüne aldığımızda arada büyük bir uçurum olduğunu görüyoruz. Hayata geçirdiği projelerle Başkan Serkan Acar yalnızca Aliağa’da değil bütün İzmir’de örnek belediye başkanı olarak gösteriliyor. Bunun gururunu yaşamak bize umut veriyor” şeklinde konuştu.

MHP’nin 24 Haziran Genel Seçimlerinde kritik rol üstlendiğini, Cumhur İttifakı’nın milletin bekası için tek yol olduğunu belirten Osmanağaoğlu, şöyle konuştu: “Biz Türkiye’nin dört bir yanından İzmir’e geldik, yurt belledik. İzmir bizim evimiz oldu. 24 Haziran’da Milliyetçi Hareket Partisi, İzmir’den güçlü bir şekilde parlamentoya gönderildiğinde Aliağa için, İzmir ve Türkiye için, Milliyetçi Hareket Partisi ürettiği her politikada, yapmış olduğu her çalışmada, sorunları çözmek için sonuna kadar mücadele verecektir. Tüm vekillerimiz adına sizlerden destelerinizi bekliyorum.”