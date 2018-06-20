Osmanağaoğlu, “Aliağa’ya tam teşekküllü bir hastane kuracağız”

Bölge Milletvekili Adayı Tamer Osmanağaoğlu, Aliağalılar ile bir araya geldi.

24 Haziran Genel Seçimleri öncesinde çalışmalarını hız kesmeden sürdüren MHP İzmir 2. Bölge Milletvekili Adayı Tamer Osmanağaoğlu, Aliağa Bayburtlular Derneğini ziyaret etti. Ziyarette Osmanağaoğlu’na Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar da eşlik etti. Bayburtlular tarafından oldukça sıcak karşılanan Osmanağaoğlu, vatandaşların sorunlarını dinleyerek sorularına cevap verdi. Seçimden sonra da Aliağa’yı sık sık ziyaret edeceğini belirterek Osmanağaoğlu, “Ben seçilmiş bir milletvekili değilim. Eğer seçilip gitmek için burada olacaksak bunun bir kıymeti yok” dedi.

Aliağa’nın sorunlarını bildiğini ve çözümleri için mücadele edeceğini ifade eden Tamer Osmanağaoğlu, “Aliağa’nın eksikliklerinin ve ihtiyaçlarının farkındayız. Böylesine bir sanayi şehrinde tam teşekküllü bir hastanemizin olmaması çok büyük bir sorun. İşçilerin bu kadar yoğun ikamet ettiği ve işçi kazalarının maalesef ölümle sonuçlandığı bir şehirde yanık ünitesi de dahil olmak üzere, tam teşekküllü bir hastane kurulması gerekiyor. Belediye Başkanımız Serkan Acar Bey’e bu konuyla ilgili var gücümüzle çalışacağımıza dair söz verdik” diye konuştu.

24 Haziran Genel Seçimlerinden hemen sonra milletvekili olarak seçildiği takdirde Aliağa’ya tekrar geleceğinin sözünü veren Osmanağaoğlu, Bayburtlular Derneğini ziyaretinin ardından Uzunhasanlar ve Karakuzu mahallelerini ziyaret ederek çiftçilerle ve esnafla buluştu.