Osmanağaoğlu, “İzmir’den güçlü katkı koymak için adayım”

Bölge Milletvekili Adayı Tamer Osmanağaoğlu, Yeşilova’da Ağrılı hemşerileri ile bir araya geldi.

24 Haziran seçimleri için destek isteyen Bölge Milletvekili Adayı Tamer Osmanağaoğlu, hemşerileri ile hasret giderdi. MHP’nin 24 Haziran Genel Seçimlerinde kritik rol üstlendiğini belirten Osmanağaoğlu, Cumhur İttifakı’nın milletin bekası için tek yol olduğunu söyledi.

Kendisinin bir İzmir aşığı olduğunu ifade eden Osmanağaoğlu, “Türkiye’nin, dünyanın çeşitli yerlerinden gelip İzmir’e yerleştik, İzmir’i sevdik. İzmir bizim evimiz, yuvamız, yurdumuz. İzmir için çalışmaya, İzmir’i daha da güzel bir yer yapmaya azimliyiz, kararlıyız. İzmir’in sorunları var, Türkiye’nin sorunları var. Hem İzmir’in sorunlarını çözmeye hem de Türkiye’nin sorunlarını çözmek için İzmir’den güçlü bir katkı koymaya talip olduk, aday olduk. Tüm vekillerimiz adına sizden desteğinizi bekliyorum” dedi.