Osmanağaoğlu Tirelilerle buluştu

Bölge Milletvekili Adayı Tamer Osmanağaoğlu, Tireli vatandaşlarla bir araya geldi. MHP Tire İlçe Başkanı Bilal Kıvrak ve parti üyeleri ile buluşan Osmanağaoğlu esnafın ve vatandaşın sıkıntılarını dinleyerek hayır dualarını aldı.

Seçim çalışmalarını aralıksız sürdüren Bölge Milletvekili Adayı Tamer Osmanağaoğlu, Tireli vatandaşlardan MHP için destek istedi. Pazar yerinde büyük coşkuyla karşılanan Osmanağaoğlu, Tire’nin İzmir ve Türkiye için öneminden bahsederek, “Toprak sahibi olan bir ailenin çocuğu olarak, toprak ile büyüdüm. Siz çiftçi ve üretici kardeşlerimi yürekten selamlıyorum. Sorunlarımızı birlikte çözmek için İzmir için Türkiye için milletimizin bekası için sizden desteklerinizi bekliyorum” dedi.

Tire’de bulunan sivil toplum kuruluşlarını da ziyaret eden Osmanağaoğlu, MHP’nin seçim beyannamesi ile ilgili bilgiler verdi. Özellikle çiftçi ve esnaflara yönelik çalışmaların olduğunu ifade eden Osmanağaoğlu, “Tire, Türkiye için çok önemli bir konumdadır. Buradaki üretimin milli ekonomimize katkısı azımsanmayacak ölçüdedir. Ben çiftçiyi tanırım, ortak kaygılarını, sıkıntılarını bilirim. Çalışmalarınızda yanınızda olacağımızın, sorunlarınızın çözümü noktasında birlikte hareket edeceğiminiz sözünü vermeye geldim. MHP geçmişte Tarım Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp döneminde çiftçinin gönlünde taht kurdu. Yine aynı dönemi yaşamak için sizlerden destek istemeye geldik. Siz yol göstereceksiniz, sizin öncüllüğünüzde sorunlarımızı çözeceğiz” diye konuştu.