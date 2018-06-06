Diğer
Kategoriler
06 Haziran 2018 14:49

Osmanağaoğlu Tirelilerle buluştu

Milliyetçi Hareket Partisi İzmir 2.

Osmanağaoğlu Tirelilerle buluştu

06 Haziran 2018 14:49

Bölge Milletvekili Adayı Tamer Osmanağaoğlu, Tireli vatandaşlarla bir araya geldi. MHP Tire İlçe Başkanı Bilal Kıvrak ve parti üyeleri ile buluşan Osmanağaoğlu esnafın ve vatandaşın sıkıntılarını dinleyerek hayır dualarını aldı.


Seçim çalışmalarını aralıksız sürdüren Bölge Milletvekili Adayı Tamer Osmanağaoğlu, Tireli vatandaşlardan MHP için destek istedi. Pazar yerinde büyük coşkuyla karşılanan Osmanağaoğlu, Tire’nin İzmir ve Türkiye için öneminden bahsederek, “Toprak sahibi olan bir ailenin çocuğu olarak, toprak ile büyüdüm. Siz çiftçi ve üretici kardeşlerimi yürekten selamlıyorum. Sorunlarımızı birlikte çözmek için İzmir için Türkiye için milletimizin bekası için sizden desteklerinizi bekliyorum” dedi.


Tire’de bulunan sivil toplum kuruluşlarını da ziyaret eden Osmanağaoğlu, MHP’nin seçim beyannamesi ile ilgili bilgiler verdi. Özellikle çiftçi ve esnaflara yönelik çalışmaların olduğunu ifade eden Osmanağaoğlu, “Tire, Türkiye için çok önemli bir konumdadır. Buradaki üretimin milli ekonomimize katkısı azımsanmayacak ölçüdedir. Ben çiftçiyi tanırım, ortak kaygılarını, sıkıntılarını bilirim. Çalışmalarınızda yanınızda olacağımızın, sorunlarınızın çözümü noktasında birlikte hareket edeceğiminiz sözünü vermeye geldim. MHP geçmişte Tarım Bakanı Hüsnü Yusuf Gökalp döneminde çiftçinin gönlünde taht kurdu. Yine aynı dönemi yaşamak için sizlerden destek istemeye geldik. Siz yol göstereceksiniz, sizin öncüllüğünüzde sorunlarımızı çözeceğiz” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    34°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    37°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    37°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    32°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç