Osmanlı’dan kalma minare yıllar sonra camisine kavuşuyor

Abdülhamid Han döneminde vakıf eseri olarak inşa edilen ancak camisinin yıkılmasıyla 125 yıldır ayakta kalan minareye yeniden cami inşa edilecekken, yıllardır başka köylere gitmek zorunda kalan köy halkını ise heyecan sardı.

1940’lı yıllarda II. Abdülhamid Han döneminde yapılan ancak İzmir-Ödemiş kara yolunun güzergâhında kaldığı gerekçesiyle yıkılan minarenin camisi yeniden inşa edilecek. Bölgeye yeniden cami yapılması için Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından çalışma başlatılırken, yöre halkı ise yıllardır uğraş verdiklerini sonunda atalarının emanetine sahip çıkılacağının sevincini yaşıyor.

“Sultan 2. Abdülhamit zamanından kalmış”

Daha önce defalarca caminin yapılması için harekete geçtiklerini anlatan Işıklar Mahallesi Muhtarı Ümit Önal, “Burası Sultan 2. Abdülhamit zamanından kalmış, yaşım itibariyle eskisini bilemem ama büyüklerimize, dedelerimize sorduğumuzda onlar anlatıyor. Allah razı olsun bir hacı abimiz önder oldu ve 2 yıl önce caminin yapılması için Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne dilekçe verdim. Sağ olsunlar geldiler ve yetkililer konuya el attı. En büyük arzumuz seneye teravih namazını biz burada kılmak istiyoruz. Bu cami çok eski bir cami ve İzmir yoluna büyük değer katacak bir cami. Gelecekler burada piknik alanı olabilme durumu da var. Yetkililerle de görüşeceğiz, piknik alanı da olursa burnu da yapmak istiyoruz. Bu piknik alanı da olursa turizme katkımız olacak. Gelen geçen yolcularımız oturacak, çayını kahvesini içecek kafeterya yapacağız” diye konuştu.

“Yoldan geçen herkes fotoğrafını çekiyor”

Yalnız minareyi ilk defa görenlerin büyük ilgi gösterdiğini belirten Önal, “Bu yoldan geçip de bu caminin fotoğrafını çekmeyen bir tek vasıta göremezsiniz. Yabancıların çoğu fotoğraf çekiyor. İzmir’den turlarla vatandaşlar geçiyor Gerekirse burada inecekler, soluk alacaklar, namaz kılmak isteyen de namazını kılacak. Çeşmesinden suyunu içecekler turizme de katkımız olacak. Şu anda ezan sesini bina üzerine konulan yansıtıcı vasıtasıyla Bayındır’dan alıyoruz. Ama seneye Ramazan, biz bu camide hem ezanımızı hem de teravih namazımızı Allah nasip ederse yetkililerin de yardımıyla bu camide kılmak istiyoruz. Allah tüm yetkilerden razı olsun” ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinleri mutlu

45 senedir Rahmanlar Köyünde yaşayan Celal Emeç (66), yıllardır aynı görüntünün hakim olduğunu, ancak artık minarenin restore istediğini vurgulayarak, “Bu minarenin başında bir ay yıldız varmış altından ama alınmış, sökmüşler. Aynı zamanda minarenin en üzerindeki taş tam tepede idi, çürüye çürüye aşağıya inmiş. Bize bir cami yapın diye çok uğraştık. Allah razı olsun şimdi yapılacak. Cami gelse hoca gelse. İnşallah caminin yapılmasıyla çocuklar kuran öğrenebilecek, bizler namazlarımızı camide kılabileceğiz” diye konuştu.

“Namaz kılmak için başka köylere gitmeyeceğiz”

Uzun yıllardır Rahmanlar’da yaşayan diğer köy halkı da cami yapılacak olmasını büyük bir sevinçle karşıladı. Bir an önce minarenin camiye kavuşmasını bekleyen vatandaşlar, şunları söyledi:

“Bu minarenin ne zamandır yalnız olduğunu 80-90 yaşlarındaki amcalara soruyoruz onlarda bilmiyorlar. Demek ki baya eski. Doğma büyüme buralıyız. Bu tarihi eseri hep böyle gördük biz. Devamı da varmış camisi de varmış ama yol geçecek diye yıkmışlar. Keşke görseydik böyle güzel bir yapının tarihe kazandırılmasını istiyoruz. Namazları, Cuma namazlarını, bayram namazlarını komşu köylerde kılıyoruz. Burada da bir cami yapılsa bu tarihi esere uygun güzel bir cami olsa çok güzel olacak hem turizme kazandırılır hem böyle güzel bir köye kazandırılır hem de hepimiz ibadet etmek için köyümüzde kalmış oluruz. Başka yerlere gitmek zorunda kalmayız. İnşallah olur, insanlar gelip burada namaz kılsınlar.”