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06 Temmuz 2017 15:29

Otel sahibini dolandırmaya kalkan telefon dolandırıcısı yakalandı

İzmir’in Çeşme ilçesinde, butik otel sahibini dolandırmaya kalkan telefon dolandırıcısı, otel sahibinin uyanık davranarak polise haber vermesi üzerine kıskıvrak yakalandı.

Otel sahibini dolandırmaya kalkan telefon dolandırıcısı yakalandı

06 Temmuz 2017 15:29


Edinilen bilgiye göre, Alaçatı’da butik otel işleten Hasan Ö.’yü dün arayan telefon dolandırıcısı zanlısı 38 yaşındaki Y.K., kendisini polis olarak tanıttı. Banka hesabının terör örgütü FETÖ/PDY tarafından ele geçirilmek istendiğini söyleyen telefon dolandırıcısı zanlısı Y.K., Hasan Ö.’ye bankada ne kadar parası olduğunu sordu. Müşteki Hasan Ö., bankada 90 bin lirası olduğunu söyleyince, zanlı Y.K. bankadaki paranın terör örgütünün eline geçmemesi için tamamını çekmesini istedi.


Butik otel sahibi Hasan Ö. durumdan şüphelenince Çeşme Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerini arayarak olayı anlattı. Asayiş Bürosu ekipleri, müşteki Hasan Ö.’ye, dolandırıcı zanlısını şüphelendirmeden istediklerini yerine getirmesini istedi. Hasan Ö.’nün parasının olduğu bankayı da öğrenen asayiş bürosu ekipleri, bankaya giderek banka görevlilerinden Hasan Ö, parasını çekmeye gelince kağıt parçaları doldurulmuş poşeti vermelerini söyledi.


Hasan Ö.’yü tekrar arayan telefon dolandırıcısı zanlısı Y.K., bankadan çektiği parayla evine gitmesini, parayı almak için eve iki polis memuru göndereceğini söyledi. Hasan Ö. zanlının dediğini yaparak para yerine kağıt parçaları doldurulmuş poşetle evine gitti. Hasan Ö.’nün evinde önlem alan ekipler, zanlı Y.K.’nın parayı almak için eve gelmesi üzerine üstüne atlayarak kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.


Telefon dolandırıcısı zanlısı Y.K., Çeşme Emniyet Müdürlüğünde yapılan sorgusunun ardından Çeşme Adliyesine çıkarıldı.




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