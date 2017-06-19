Otizm korosu büyüledi

Dünyanın en büyük otizm korosu olan İZOT ile sanatçı Mansur Ark ve DJ Hakan Küfündür, Nostalji Gecesinde müzikseverleri 90’lı yıllara götürdü. Parti havasında geçen konser büyük coşkuya sahne oldu. Karşıyaka Belediyesi ve Otizm Derneğinin (ODER) işbirliğinde, Pal Radyo ve JCI Karşıyakanın katkılarıyla düzenlenen “90’lar Nostalji Gecesi”, Bostanlı Suat Taşer Açıkhava Tiyatrosunda gerçekleştirildi. Gecede, dünyada otizmli bireylerden kurulmuş en büyük orkestra ve koro olan İZOT - İzmir Otizm Orkestrası ve Korosu sahne aldı. 40 kişilik koronun konseri; ünlü sanatçı Mansur Ark ve DJ Hakan Küfündür’ün de katılımıyla müzik şölenine dönüştü.

İZOT, Mansur Ark ile birlikte 90’lı yılların en sevilen şarkılarını seslendirirken, DJ Hakan Küfündür de performansıyla parti havası estirdi. Salonu dolduran yüzlerce izleyici de gece boyu şarkılara eşlik edip, büyük coşkuya ortak oldu. Unutulmaz gece, alkış tufanıyla son buldu. Hayatının en anlamlı gecelerinden birini yaşadığını belirten Mansur Ark, Karşıyaka Belediyesi, ODER ve organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti. DJ Hakan Küfündür de, “Kardeşlerimiz yetenekli değil, üstün yetenekliler. Sanatta ve sporda onlara destek olalım” dedi.

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar ise şöyle konuştu:

"İZOT, otizmin yaşama ve sanata engel olmadığının en başarılı örneklerinden biridir. Muhteşem konserleriyle, bu gerçeği bir kez daha herkese kanıtladılar. Her zaman ‘Farklı olmak normaldir’ diyoruz ve toplumda bu farkındalığın yaygınlaşmasına katkı sağlamak için çalışıyoruz. Daima, engel tanımayan çocuklarımızın yanında olacağımıza söz veriyor, sundukları bu unutulmaz müzik ziyafeti için İZOT’a ve sanatçılarımıza teşekkür ediyorum."