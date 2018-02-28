Uluslararası Clermont Ferrand Kısa Film Festivalinde izleyiciyle buluştu.

Yaşar Üniversitesi ve İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde hayata geçirilen “Film Terapi” projesiyle 2013 yılından bu yana ilk olarak, liselilerin kötü alışkanlıklardan uzaklaşması, depresyon, huzursuzluk, öfke gibi duygularını iyileştirmesi, empati ve özgüven yeteneği kazanması hedeflenen bir program uygulandı. Projenin ikinci etabında engelli olmanın başarıya engel olmadığını göstermek için Aşık Veysel Görme Engelliler Ortaokulu ile Tülay Aktaş İşitme Engelliler Ortaokulu’ndan seçilen 10 öğrenci, aldıkları eğitimin ardından öğretmenleri ve onların hayatlarından kesitlerle ilgili film çekti. Görme engelli öğrencilerin seslerini kaydettiği filmde, işitme engelli öğrenciler ise görüntü çekimi ve yönetimi aşamasında rol aldı. İşitme ve görme engelli gençlerin ardından, down sendromlu 10 genç eğitim alıp ilk sahneyi güneşli bir günde Bornova’daki bir parkın bankında çektikleri için adını “Güneşli günlerde aşkı düşünmek” koydukları aşk ve sevgi temalı bir film çekti. “Film terapi” projesinin dördüncü etabında ise Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı Güzelbahçe Özel Eğitim İş Uygulama Merkezindeki otizmli bireyler kamera başına geçip senaryosunu da kendilerinin yazdığı bir film çekti. Proje Koordinatörü Yaşar Üniversitesi Film Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi Kerem Kaban’dan eğitim alan öğrenciler Alper Düz, Engin Durmaz, Erbey Konakçı, Deniz Çelik ve Emre Çetinkaya, önce 2 ay boyunca senaryo yazarlığından ekipman kullanımına kadar birçok konuda eğitim görüp ardından da “Saklı Kelimeler” isimli 6 dakikalık bir kısa film çekti.

Otizmli gençlerin film çekme hikayeleri belgesel oldu

Otizmli 5 gencin yaklaşık 5 ay süren tüm eğitim aşamaları ve film çekim hikayeleri, yine Yaşar Üniversitesi Film Tasarımı Bölümünden Uluslararası TRT Belgesel Ödülü sahibi yönetmen Tayfun Belet’e ilham oldu. Belet, tüm süreci anlatan, öğrencilerin ve ailelerinin de görüşlerinin yer aldığı bir “Film İcabı” ismini verdiği bir belgesel çekti. Filmin müziklerini de besteci, ses mühendisi ve Müzik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Can Özer yaptı.

Film icabı

İsmini, 5 gencin ve hocalarının sürekli olarak birbirlerini sahnelerine motive etmek için kullandığı “Film İcabı” sözcüklerinden alan bu belgesel, geçen ay Fransa’da gerçekleştirilen 40. Uluslararası Clermont Ferrand Kısa Film Festivalinde görücüye çıktı. Türkiye’den Kısalar bölümünde gösterildi. Film İcabı’nın 400’e yakın film içinden seçilerek "Türkiye’den Kısalar" bölümüne girmeye hak kazandığını belirten Kerem Kaban, “Dünyanın en önde gelen uluslararası kısa film festivallerinden olan Clermont Ferrand’da böyle bir projeyle yer almak gurur verici. Otizmli bireylerin neler yapabileceğini farklı bir teknikle anlatan film, tüm dünyadan gelen sinema profesyonelleri ve izleyiciler ile buluştu” dedi.

"Neler yapabileceklerini gösterdiler"

Yönetmen Tayfun Belet de, “Bugüne kadar içinde olmaktan, her aşamasından en fazla zevk aldığım proje oldu. Belgeselin yapım aşamasına kadar ön hazırlığın yapılması ile toplam 4-5 ay süren bu çalışma, aynı zamanda dezavantajlı bireylerin sadece kurum içinde yaptıkları aktiviteleri değil, kişisel becerileri adına göstermiş oldukları çabayı da filmde göstermekti. Herkesin onların çabasını, doğru eğitimle neler başarabileceklerini görmesini istedik. Onların heyecanını, gelişimini görmek, yüzlerindeki heyecanı okumak ve bu süreçte ne kadar başarılı olduklarına tanıklık etmek büyük mutluluk. Belgeselin Fransa’daki 40. Uluslararası Clermont Ferrand Kısa Film Festivalinde gösterime seçilmesi ve izleyiciyle buluşması da ayrı bir mutluluk oldu” diye konuştu.