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15 Mayıs 2018 10:19

Oto galericilere müjde

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’yi ziyaret ederek internet üzerinden ikinci el araç satışlarının denetlenmesi ve noterlerin “haciz sorgulama” sisteminin oto galerici esnafı tarafından da kullanılmasını isteyen İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener, İzmir’e müjdeyle döndü.

Oto galericilere müjde

15 Mayıs 2018 10:19

Bakan Tüfenkci, haciz sorgulama ekranının oto galericilere de açılacağını söyleyerek, “Noterler Birliği ile atılacak imzaların ardından sistem ülke genelinde devreye girecek. Böylece notere gitmeden araç üzerinde haciz olup olmadığı kontrol edilebilecek” dedi.


Ankara’da çeşitli ziyaretlerde bulunan İzmir Ticaret Odası (İZTO) Başkanı Mahmut Özgener, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci’yi ziyaretinde ikinci el otomobil satıcılarının 2 önemli sorunu olduğunu söyledi. Bu sorunlardan birinin internet üzerinden ikinci el araç satışları, diğerinin ise satılan aracın haciz durumunun sorgulanmasına yönelik olduğunu vurgulayan Özgener, her iki sorunun giderilmesi halinde galerici esnafının rahat bir nefes alacağını kaydetti.



Vergisiz satış ve haciz durumu


Bir tarafta araç satabilmek için müşterinin dükkanına gelmesini bekleyen esnafın bulunduğunu ve bu esnafın sattığı araç başına devlete vergisini verdiğini aktaran Özgener, diğer yanda ise internet üzerinden vergisi satışlar yapılarak haksız rekabet ortamının oluştuğunu belirtti. Her iki seçenek arasında oldukça fahiş farkların oluştuğuna dikkat çeken Özgener, diğer bir sıkıntının ise ikinci el alım-satımlarında aracın haciz durumunu öğrenmek olduğunu vurguladı. Özgener, “Galerici esnafı, aracı sahibinden alırken üzerinde haciz var mı yok mu bilemiyor. Bunu öğrenmenin tek yolu ise Noterler. İşte noterlerin kontrol edebildiği bu haciz sistemini ikinci el araç satıcılarına da açarsak esnafa çok büyük bir kolaylık sağlanmış olur” dedi.



Bakan müjdeyi verdi


Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ise noterlik sisteminin ikinci el otomobil satıcıları için de açılacağını söyleyerek Özgener’e müjde verdi. Bakan Tüfenkci, “Noterler Birliği ile bu konuda çalışmalarımızın sonuna geldik ve çok kısa bir süre sonra bu sistemi ikinci el otomobil satıcılarının kullanımına açacağız. Böylece onlar da alacakları araç üzerinde haciz olup olmadığını kontrol edebilecek” diye konuştu.



“Herkes araç satamayacak”


İnternet siteleri üzerinden yapılan araç satışlarını da değerlendiren Bakan Tüfenkci, “Artık her önüne gelenin araç satışı yapamayacağı bir sistemi başlattık. Buna göre Oto Galericilik bir meslek oldu. Bu mesleği yapabilmeleri için de belli koşulları sağlamaları ve bazı mükellefiyetleri yerine getirmelerini gerekiyor. Yaptığımız bu yeni düzenleme ile galerici esnafı da rahat bir nefes alacak” ifadelerini kullandı.



Söz vermişti


Buca’daki Otokent esnafını 28 Mart’ta ziyaret eden Mahmut Özgener, esnafın internet satışları ve haciz durumu sorgulamasına yönelik sıkıntılarını dinlemişti. Özgener yaptığı açıklamada, “Bu konuyu da bakanımız ve müsteşarımıza ilettim. Sizlerin mevcut durumda ikinci el araç üzerinde haciz olup olmadığını öğrenmekte zorlandığınızı biliyorum. O nedenle ikinci el araç satıcılarının da tıpkı Noterler gibi bu bilgiye erişebilmesi için girişimde bulunacağım. Halledeceğimize inandığım bu sorunu da yine hep birlikte, çözümüyle birlikte Ankara’da yetkililere ileteceğiz” ifadelerini kullanmıştı




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