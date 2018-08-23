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23 Ağustos 2018 09:32

Otobüslerde unutulan eşyalar şaşırtıyor

İzmir’de yolcuların otobüste unuttuğu gitardan bastona birçok eşya hem şaşırtıyor hem de ’Kayıp Eşya Bürosunda’ sahiplerini bekliyor.

Otobüslerde unutulan eşyalar şaşırtıyor

23 Ağustos 2018 09:32


İzmir’de Büyükşehir Belediyesine bağlı otobüslerde unutulan eşyalar ’Kayıp Eşya Bürosunda’ muhafaza ediliyor. Büroda cüzdan, saat, gözlük, kimlik gibi eşyaların yanı sıra alışverişe çıkıldığında unutulan eşyalar da mevcut. Konuyla ilgili veren Eshot Genel Müdürlüğü İdari İşler Şube Müdürü Kenan Atmaca, geçtiğimiz dönemlere nazaran daha az kayıp eşyanın geldiğini belirterek, "Şoför arkadaşlarımız tarafından otobüslerde unutulan eşyaların tutanak ile büromuza teslimi gerçekleşiyor. Eğer gelen eşyada iletişim bilgileri varsa muhtarlık aracılığı ile kişiye ulaşmaya çalıyoruz ya da vatandaşlarımız doğrudan bizleri arayarak hat numarasını, saatini belirterek eşyasının bizde olup olmadığını soruyor. Buraya gelen eşyaları belli bir süre muhafazasını gerçekleştiriyoruz" dedi.



Gitardan bastona kadar eşya unuttular


Genellikle cüzdan türü eşyaların unutulduğunu söyleyen Atmaca, "Eskiden büromuza daha çok eşya geliyordu. Son dönemlerde bilinçlenmenin artmasına bağlı olarak eşya sayısında azalış gerçekleşti. Unutulan eşyalar arasında gözlük, kıyafet, cep telefonu, cüzdan, kitaplar, şemsiyeler ve hatta baston bile mevcut. Vatandaşlara tavsiyemiz, ’nasıl olsa unuttum, gelmez’ diye düşünmeyin. Bizlerle iletişime geçin, bize mutlaka sorun" ifadelerini kullandı.




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