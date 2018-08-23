Otobüslerde unutulan eşyalar şaşırtıyor

İzmir’de Büyükşehir Belediyesine bağlı otobüslerde unutulan eşyalar ’Kayıp Eşya Bürosunda’ muhafaza ediliyor. Büroda cüzdan, saat, gözlük, kimlik gibi eşyaların yanı sıra alışverişe çıkıldığında unutulan eşyalar da mevcut. Konuyla ilgili veren Eshot Genel Müdürlüğü İdari İşler Şube Müdürü Kenan Atmaca, geçtiğimiz dönemlere nazaran daha az kayıp eşyanın geldiğini belirterek, "Şoför arkadaşlarımız tarafından otobüslerde unutulan eşyaların tutanak ile büromuza teslimi gerçekleşiyor. Eğer gelen eşyada iletişim bilgileri varsa muhtarlık aracılığı ile kişiye ulaşmaya çalıyoruz ya da vatandaşlarımız doğrudan bizleri arayarak hat numarasını, saatini belirterek eşyasının bizde olup olmadığını soruyor. Buraya gelen eşyaları belli bir süre muhafazasını gerçekleştiriyoruz" dedi.

Gitardan bastona kadar eşya unuttular

Genellikle cüzdan türü eşyaların unutulduğunu söyleyen Atmaca, "Eskiden büromuza daha çok eşya geliyordu. Son dönemlerde bilinçlenmenin artmasına bağlı olarak eşya sayısında azalış gerçekleşti. Unutulan eşyalar arasında gözlük, kıyafet, cep telefonu, cüzdan, kitaplar, şemsiyeler ve hatta baston bile mevcut. Vatandaşlara tavsiyemiz, ’nasıl olsa unuttum, gelmez’ diye düşünmeyin. Bizlerle iletişime geçin, bize mutlaka sorun" ifadelerini kullandı.