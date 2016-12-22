ÖTO’da kayyumdan sonra yeni başkan Rıfat Eriş

İzmir’de, FETÖ soruşturmaları kapsamında kayyum atanan Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO)’nın yönetim kurulu seçimi yapılırken, üç adayın yarıştığı seçimlerde başkan Rıfat Eriş oldu.

Ödemiş Ticaret Odası ÖTO)’nda, geçtiğimiz aylarda Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, mevcut Başkan Kasım Sevin gözaltına alınarak tutuklanmıştı. Ödemiş Ticaret Odası yönetimine ise daha sonra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından kayyum atanmış, başkanlığa ise geçici süreliğine avukat Kadir Yetik getirilmişti. Yaşanan olayların ardından kayyum heyeti, odayı seçimlere götürdü. Yönetim kurulunun belirlendiği seçimler ise gerçekleştirildi. Seçimlerde, Hüseyin Eskici, Rıfat Eriş ve Nejdet Uğruaçık listeleri yarıştı. İlk turda Nejdet Uğruaçık 5 oy alırken, diğer adaylar 6’şar oy aldı. İkinci turda ise Rıfat Eriş 9 oy alarak seçimin galibi oldu.



"Esnaf ve tüccarların hizmetkarı olacağım"

Seçim sonrası kısa bir açıklama yapan yeni başkan Rıfat Eriş, Ödemişli esnaf ve tüccarların hizmetkarı olacağını söyledi. Eriş, "Ödemiş Ticaret Odası geride kalan süreçte bir nebze olsun yıpranan kurumlar arasında yer aldı. Yeni yönetim, yeni başkan ve yeni bir bakış olarak öncelikle odamızın eksiklerini tamamlayacağız ve yeni bir vizyona kavuşturacağız. Önümüzdeki seçimlere 11 aylık bir süreç var. Bu süreç az bir süre değil. 11 ayımızı dolu dolu hale getireceğiz. Bütçemizi yapacağız, fuar ve diğer organizasyon çalışmalarımızı projelendireceğiz. Ödemişli esnaflarımız, tüccarlarımız kısacası Ödemiş ve Ödemişliler için çalışacağız. Ben kendimi Ödemişli esnaf ve tüccarların hizmetkarı olarak görüyorum. Oda olarak toplumsal konularda üzerimizi ne düşüyorsa en iyi şekilde yapacağız. Kayyum heyetimizi de çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

Kayyum heyetine başkanlık yapan Kadir Yetik ise şunları söyledi:

"TOBB tarafından Ödemiş Ticaret Odasına atamamız yapıldıktan sonra ben ve yönetim kurulundaki arkadaşlarım Ödemiş Ticaret Odamızın yönetimini en iyi şekilde yürütmek ve odamızı yeni seçimlere götürmek ile görevliydik. İlk olarak oda meclisimizde eksilen üyelerimizin seçimlerini sağlıklı bir şekilde gerçekleştirdik. Daha sonra ise yönetim kurulu seçimlerimiz için alt yapı hazırlıklarımızı yaptık ve bugün seçimlerimizi yine sağlıklı bir ortamda gerçekleştirdik. Aday olan tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Kazanan Rıfat Eriş ve yönetimi de başarılar diliyorum”

Yapılan seçimlerde Ödemiş Ticaret Odası (ÖTO) yeni yönetimi ise İbrahim Sürav, Mustafa Şener Kırsoy, Melih Kamil Dolaylarlı ve Sadık Güllü’den oluştu. Önümüzdeki günlerde yapılacak resmi törenle, kayyum heyetinin görevini seçilen yönetime devredeceği belirtildi.