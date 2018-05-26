Otogar ve çevresine yeni trafik düzeni

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yapımı devam eden Buca Tüneli çalışmaları kapsamında İzmir Otogarı ve çevresindeki trafik düzeninde önemli bir değişikliğe gidiyor. Buca, Konak ve Otogar arasında kesintisiz ulaşımı sağlayacak dev projede, viyadük ayaklarının yapım çalışmaları nedeniyle uygulamaya alınacak yeni trafik düzeni 6 ay sürecek. 27 Mayıs Pazar gününden (yarın) itibaren başlayacak yeni trafik düzenine göre; Otogar önündeki 4174 Sokak tek gidiş - tek geliş olarak düzenlenecek ve ağır vasıtaların girmesi engellenecek. Otoyoldan gelerek Kemalpaşa Caddesi’ne geçiş yapacak araçlar, yeni açılan servis yollarından sırasıyla 6244-6253-6240/5-6167-6168 sokakları kullanacak. Kemalpaşa Caddesi’nden Otoyola çıkış yapacak sürücüler ise sırasıyla 6166-6166/2 sokakları k ullanacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu geçici düzenleme sırasında trafiğin en az etkilenmesi için servis yolları oluşturdu.