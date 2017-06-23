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23 Haziran 2017 10:50

Otogarlarda bayram yoğunluğu

Ramazan Bayramı tatilini memleketinde geçirmek isteyen vatandaşlar, İzmir Otogarına akın etti.

Otogarlarda bayram yoğunluğu

23 Haziran 2017 10:50


Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek isteyen İzmirliler, otogarın yolunu tuttu. Bayramı şehir dışında geçirmek isteyenler biletlerini de günler öncesinden alınca, bilet bulmakta sıkıntı yaşandı.


Bayram yoğunluğunun günler öncesinden yaşandığını ifade eden firma sorumlusu Saffet Teker, “Yoğunluk var, arabalar dolu. Genellikle doğu illerine ağırlık var. Bayramın ilk gününden itibaren seferler boş ama bayram dönüşü yine otobüsler dolu” dedi. Bir başka firma sorumlusu Şehmuz İpekli de otobüslerin yaklaşık 1 haftadır dolu olduğunu söyleyerek, “Bilet bulamayanlar oluyor ama bu sene ek seferler olmadığı için sıkıntı yaşanıyor” diye konuştu.


Bayram için memleketlerine giden vatandaşlar ise biletlerini erkenden aldıklarını ifade ederek, dönüş biletlerini de son güne bırakmadan aldıklarını kaydetti.




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