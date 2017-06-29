Operasyon anı ve şahısların adliyeye sevk edilmesi ’drone’ kamerası ile kayıt altına alınırken şüphelilerden 8’i tutuklandı, 9’u adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Olay, 26 Mart günü, Torbalı ilçesi İzmir-Aydın yolu üzerinde meydana geldi. Torbalı’dan bir taksiyle İzmir’e gitmekte olan Mehmet Saraç ve Özcan Saraç’ın bulunduğu taksinin önü plakası belli olmayan bir araç tarafından kesildi. Araçtan inen şahıslar, ellerindeki otomatik silahlarla bir anda ateş etmeye başladı. Akraba oldukları öğrenilen Mehmet Saraç ve Özcan Saraç ile taksici Şeref Altuntaş açılan ateş sonucunda ağır yaralandı. Silahlı şahıslar, daha sonra bölgeden kaçarak uzaklaştı. Yoldan geçerken olaya şahit olan vatandaşlar, durumu hemen emniyete ve 112 Acil Servis’e bildirdi. Bölgeye gelen sağlık görevlileri, ağır yaralı şahıslara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra Mehmet Saraç, Özcan Saraç ve Şeref Altuntaş, Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olan Mehmet Saraç ve Özcan Saraç hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Taksici Şeref Altuntaş ise İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayata tutundu.

650 saatlik kamera kayıtlarından şüpheliler tespit edildi

Olayın ardından, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Yapılan araştırma sonrası, taksiye düzenlenen silahlı saldırının Torbalı’da gece kulübü işletmeciliği yapan ve aralarında husumet bulunan iki grup arasında meydana geldiği belirledi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerine yakın güvenlik kameralarını tek tek incelerken, 650 saatlik kamera kaydından şüphelilerin eşkalini tespit etti. Soruşturmayı derinleştiren, teknik ve fiziki takip yapan cinayet dedektifleri, İzmir’in Torbalı, Bornova, Bayındır ve Tire ilçeleri ile Balıkesir, Aydın ve Antalya illerindeki 21 adreste bulundukları belirlenen zanlılara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda, cinayet olayı ile ilgili 17 şüpheli yakalanırken adreslerde eğitimli polis köpekleriyle yapılan aramalarda ev ve araçlardaki gizli bölmelerde 4 tabanca, 5 av tüfeği ile bu silahlara ait 90 mermi ele geçirildi.

Havadan takip

Emniyetteki sorgulamalarının ardından 17 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden C.K. (19), O.K. (20), B.G. (20), R.K. (39), Ü.M. (22), H.A. (18), S.K. (45) ve Z.A. (22) ’Planlayarak ve tasarlayarak birden fazla kişiyi silahla öldürmek, kasten öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, suç delillerini gizlemek, karartmak ve mala zarar verme’ suçlamalarıyla tutuklanırken H.K. (46), L.K. (26), E.K. (22), M.Ç. (20), K.İ. (21), Z.D. (26), M.Y. (28), E.Y. (36) ve R.B. (27) adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cinayet Büro Amirliğinin özel harekat destekli yaptığı operasyon anı ve adliyeye sevk işlemleri, ’drone’ kamerasıyla havadan da kaydedildi.