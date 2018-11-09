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Otomobil aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı

İzmir’in Bornova ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı.

İzmir'in Bornova ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı. Meydana gelen kaza sonucu, otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı.



Kaza, bugün saat 02.00 sıralarında Kemalpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemalpaşa yönünden Bornova istikametine seyir halinde olan Abdullah Bilmez idaresindeki 06 EB 3599 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bunun üzerine, kontrolden çıkan otomobil yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilde bulunan, sürücü Abdullah Bilmez, Hakan İşler ve Tahsin Varlar yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralılar ihbar üzerine sevk edilen ambulanslar ile çevre hastanelere kaldırıldı. Hastanelerde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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