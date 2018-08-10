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10 Ağustos 2018 08:31

Otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

İzmir’in Dikili ilçesinde bir otomobilin bariyerlere çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

10 Ağustos 2018 08:31


Kaza, bugün saat 03.45 sıralarında Dikili ilçesinin Bahçeli Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Cantekin’in idaresindeki 17 AAG 912 plakalı otomobil, İzmir yönünden Ayvalık istikametine seyir halinde olduğu sırada, sürücüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki demir bariyerleri aşarak metrelerce sürüklendi. Kaza sonucu, sürücü Mehmet Cantekin, Fatoş Aslan, Aleyna Güler ve Ayşe Aslan yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalede bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçta yolcu konumunda bulunan Ayşe Aslan’ın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirlendi. Diğer yaralılar ise ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.




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