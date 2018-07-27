Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü

Kaza, dün akşam 22.00 sıralarında Ovakent Mahallesi Yanıkkır mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selahattin Ö.(Özdemir) yönetimindeki 35 D 5641 plakalı otomobil Yanıkkır mevkiinde seyir halinde olduğu sırada, karşı yönden gelen Gökhan Bağcı idaresindeki 35 ZA 1461 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kaza sonucu metrelerce sürüklenen Bağcı ağır yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine intikal eden sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, motosiklet sürücüsü Bağcı’nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma kapsamında, otomobil sürücüsü Selahattin Ö. Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Öte yandan, evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen Bağcı’nın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.