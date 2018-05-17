Otomobil kahvehaneye girdi: 2 ölü

Edinilen bilgiye göre, kaza, öğle saatlerinde Şakran Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, İzmir’den Çanakkale yönüne giden 10 RN 110 plakalı otomobil, kavşağa geldiğinde bilinmeyen bir nedenle sürücü Mahmut C.’nin kontrolünden çıkarak yolun kenarında bulunan kahvehanenin önünde oturan Osman Uçar (80) ve Kenan Karakaya’ya (69) çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların 112’yi araması üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Aliağa Devlet Hastanesine götürdü. Yaralılardan Osman Uçar tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralı olan Kenan Karakaya’nın da yaşam mücadelesini kaybetmesiyle olayda ölü sayısı 2’ye yükseldi.

Sürücü Mahmut C. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.