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07 Eylül 2018 09:38

Otomobil restorana daldı, üç kişi ölümden böyle kıl payı kurtuldu

İzmir’in Karabağlar ilçesinde bir otomobilin restorana daldığı ve 3 kişinin şans eseri ölümden saniyeler içerisinde kurtulduğu kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Otomobil restorana daldı, üç kişi ölümden böyle kıl payı kurtuldu

07 Eylül 2018 09:38

Kazada bir kişi ise aracın altında kalmaktan son anda kurtulurken, kazazedeler şoka girdi.


Kaza, Karabağlar ilçesinin Eskiçamlık Bölgesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir restoranda yemeklerini yiyen 3 kişi, daha sonrada çay içerek sohbet ediyordu. Bu sırada hızla gelen bir otomobil restorana daldı.



Ne olduğunu bile anlayamadılar


Masada oturanlar gürültüyü fark etti; ancak kafasını bile çeviremeden gelen araç bu kişilere çarptı. Çarpmanın etkisiyle 1 kişi aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Diğer 2 kişiyse oturduğu masayla birlikte metrelerce sürüklendi. Facianın eşiğinden dönülen kazada 3 kişi, ne olduğunu anlayamadı ve adeta şoka girdi.



Ölümden kıl payı kurtuldukları anlarda kamerada


Üç kişinin kıl payı ölümden döndüğü kaza saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde masaya oturan üç kişiye restoranda otururken saniyeler içerisinde araç çarpıyor. 2 kişi, çarpmanın etkisiyle metrelerce masalarla birlikte savruluyor; diğer kişi ise aracın altında kalmaktan son anda kurtulduğu da görüntülere yansıyor. Restoran kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, yine masada oturan bir kişide can havliyle kaçarken yere düşüyor. Bu sırada ise çok sayıda vatandaşında kazazedelere yardım için koştukları anlarda anbean kameralara yansıyor.


Öte yandan ölümden dönen 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.




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