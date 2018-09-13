Otomobilin çarptığı motosikletli hayatını kaybetti

İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Zafer Mahallesi 1348 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, İsmail Akgün'ün (72) kullandığı 35 ZVF 94 plakalı motosiklet ile Mustafa K. (32) idaresindeki 35 D 5287 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Akgün'ün kullandığı motosiklet, yaklaşık 80 metre sürüklenebildikten sonra durabildi. Kazayı gören çevre sakinleri 112 sağlık ekipleri ve emniyet güçlerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Müdahalelerin ardından Akgün, Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Akgün, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsünün gözaltına alındığı öğrenilirken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.