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01 Ağustos 2018 18:25

Otomobille çarpışan motosikletli hayatını kaybetti

İzmir’in Kınık ilçesinde, arkadan gelen otomobilin altına aldığı motosikletin kasksız sürücüsü hayatını kaybetti.

Otomobille çarpışan motosikletli hayatını kaybetti

01 Ağustos 2018 18:25


Edinilen bilgiye göre kaza, Bergama-Soma karayolu 19’uncu kilometre Kınık Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Fatih Mahallesi’nde bulunan evine giden Birol Çimen (54) idaresindeki 35 BR 976 plakalı motosiklete arkasından gelen Melih K.’nın (22) yönetimindeki 35 VUA 65 otomobil çarptı. Otomobil sürücüsünün ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, motosiklet sürücüsü Birol Çimen’in öldüğü belirlendi. Çimen’in cenazesi, İzmir Adli Kurumu morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü Melih K. gözaltına alındı. Melih K.’nın, Manisa’nın Soma ilçesinde hastanede yatan babasının yanında refakatçi kaldığı, Bergama’daki işyerine gittiği öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.




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