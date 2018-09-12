Otomobiller çarpıştı: 3 yaralı

İzmir'in Aliağa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Beyazıt Caddesi pazar yeri kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.N. yönetimindeki 35 RBK 55 plakalı otomobil, mezarlık kavşağından Siteler Mahallesi yönüne seyir halindeyken Güneş Sokak istikametinden gelen B.M. idaresindeki 10 P 3326 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan Ö.N. idaresindeki araç elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada sürücüler Ö.N. (23), B.M. ve yolcu E.M. yaralandı. Yaralılar 112 ambulanslarıyla Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.