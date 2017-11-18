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18 Kasım 2017 21:08

Otomobillerin çarpıştığı kazada can pazarı: 5 yaralı

İzmir’in Dikili ilçesinde, iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında aralarında çocukların da bulunduğu 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

Otomobillerin çarpıştığı kazada can pazarı: 5 yaralı

18 Kasım 2017 21:08


Edinilen bilgiye göre kaza, Dikili ilçesi Çandarlı-İzmir yolunda meydana geldi. İsmail Ç. idaresindeki 35 DA 8249 otomobil, karşı yönden gelen 35 YP 999 plakalı araçla henüz belirlenemeyen bir sebeple kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 35 YP 999 plakalı araç, içerisinde sürücüsü ve diğer yolcularla şarampole uçtu. Kazada tam bir can pazarı yaşandı. Yaralılara ilk müdahale olay yerinden geçen vatandaşlar tarafından yapıldı. Durum daha sonra da 112 Acil Servis ekiplerine bildirilirken, çok sayıda ekip kaza yerine yönlendirdi. Bergama ve Aliağa’dan olay yerine giden sağlık personelleri, aralarında iki çocuğun da bulunduğu 5 yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak ambulanslara aldı. Bu arada kaza alanına gelen jandarma ekipleri de, yeni bir kaza ihtimaline karşı çevrede önlem aldı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla Bergama ve Aliağa’daki devlet hastanelerine kaldırıldı.


Yaralılardan birinin durumun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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