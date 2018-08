Otomotiv devinde bir Türk mühendis

Genç mühendis, Almanya Stuttgart’ta, dünyanın bütün ülkelerindeki otomotiv devinin satış merkezlerinde çalışmaya başladı.

Yaşar Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden 2008 yılında mezun olan Ferhat Karaağaç, 2010 yılında ağ ve sistem yöneticisi olarak başladığı Mercedes Benz firmasında 7 yılın ardından geliştirdiği projeler ve gösterdiği başarı sayesinde önemli başarılar kat etti. Karaağaç, dünya devi merkezin ana merkezi Almanya Stuttgart’taki yerde çalışması için teklif aldı. Bu yılın ilk ayından itibaren bu merkezde dünya ülkeleri için yeni teknoloji satış sistemi projesinde, bilgi teknolojileri çözüm mimarı olarak çalışmaya başlayan Ferhat Karaağaç, İzmir’den başlayıp Almanya’ya uzanan başarı öyküsünü anlattı.

Karaağaç, "Orta Anadolu’nun küçük bir şehri olan Aksaray’da doğup büyümeme rağmen hayallerimi ve yapabileceklerimi her zaman büyütmeye çalıştım. Geleceğin mesleği olarak gördüğüm bilgisayar mühendisliği seçimimle Yaşar Üniversitesi ve İzmir ile tanışmış oldum. Bölümün ilk öğrencilerinden olmamızın bizim için avantajları fazlaydı. Akademisyenlerin bizimle bire bir ilgilenmesi sayesinde, mühendislik hayatına farkındalığımız da gün geçtikçe arttı. Üniversitemin bana sağladığı yurt dışı olanağıyla eğitimimin son yılını Erasmus programı kapsamında Belçika Xios Üniversitesi’nde geçirmem, evrensel bir bakış açısına sahip olmamda büyük fayda sağladı. 2008 yılında mezun olduktan sonra dünyada iz bırakan küresel krizi fırsata çevirip, askerliğimi tamamladım. 2010 yılında Mercedes Benz Türk firmasına ağ ve sistem yöneticisi olarak işe başladım" dedi.

"Çözüm mimarı olarak çalışmam için teklifte bulunuldu"

Bir yıl aradan sonra firmanın Türk kamyon fabrikasında IT sistem analisti olarak çalışmaya devam ettiğini belirten Karaağaç, "Yaptığım işten ve bu sektörde olmaktan büyük keyif alıyorum. İşimi daha iyi yapmak için Almanca öğrenmeyi hedefledim ve kendi çabalarımla iyi bir seviyeye getirebilmeyi başardım. Bu süre zarfında çeşitli SAP ve IoT projelerini üstlendim. Aradan geçen 7 yılın ardından, geliştirdiğim projeler ve işimde gösterdiğim başarı sayesinde Daimler AG - IT yöneticileri tarafından, Stuttgart’taki IT Merkezinde, dünya ülkeleri için yeni teknoloji satış sistemi projesinde, bilgi teknolojileri çözüm mimarı olarak çalışmam için teklifte bulunuldu. Ocak 2018 itibariyle dünyanın bütün ülkelerindeki Mercedes Benz satış merkezlerine yeni teknolojiler ve sistemler üreten bu merkezde çalışıyorum. Farklı kültürler, farklı iş anlayışları ve her gün yeni bir şeyler öğrenmek, bu işin güzel bir parçası. Burada edindiğim tecrübe ve farkındalığın, benim için geleceğe ve hayata dair güzel bir fırsat olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Genç yaşında başarılı bir kariyerin sahibi olan yetenekli mühendis, üniversiteye yeni başlayacak ve eğitimini sürdüren öğrencilere tavsiyelerde de bulundu. Karaağaç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gelecek hayatlarına dair hedeflerini belirlemelerini, bunları belirlerken de büyük düşünmelerini ve asla vazgeçmemelerini öneririm. İnsan hayatının her döneminde kendini geliştirmeyi ve öğrenmeyi devam ettirmeli. Sadece ulusal bazda değil, uluslararası rekabetçi hayatta ayakta kalabilmek için farkında olmalarını ve dünya vatandaşı olmak için çok çalışmalarını öneririm. Sonrasında başarı ve kariyer kendiliğinden gelecektir."