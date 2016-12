Otomotiv sektörü 2016 yılındaki satışlardan memnun

Türkiye’deki otomotiv sektörünün önde gelen temsilcileri, 2016 yılında araç satış fiyatlarının bir önceki yıla göre arttığını açıkladı.

İzmir’deki Toyota, Ford ve Renault yetkilileri, yeni yıla az bir zaman kala 2016 yılını değerlendirdi. Temsilciler, 2016 yılında bir önceki yıla göre satışların daha fazla olduğunu vurguladı. Toyota Plaza Borovalı Genel Müdürü Gün Arsan, 2015 yılının Kasım ayından yüzde 50 oranında daha yüksek bir oranda satış gerçekleştiğini kaydetti. Arslan, "Aralık ayının otomobil alacak olanlar için avantajlı bir ay olduğunu belirtmiştir. 2017’nin Ocak ayında döviz kurlarına göre fiyatlar belirlenecek ve model bazında ortalama 7-8 bin TL ye varan fiyat artışları olacaktır. Özellikle 2016’nın Kasım ayında bugüne kadar en yüksek araç satışının yapıldığı bir kasım ayı oldu. 2015 yılının Kasım ayından yüzde 50 oranında daha yüksek bir oranda satış gerçekleşti. Normalde her sene Aralık ayının pazarları daha yüksek olur. Bu sene ÖTV’nin artması yönündeki söylentiler satın alma taleplerini öne çekerek Kasım ayındaki satışları patlattı” diye konuştu.



2016 yılında pazar genişledi

Arsan 2016 yılında otomotiv pazarının genişlediğini açıklayarak, "2015 yılının ilk 11 ayında 847 bin adetlik bir satış gerçekleşmişken, 2016’nın ilk 11 ayında 862 bin 928 adetlik bir satış olmuş. Binek araçlara bakacak olursak 2015’in ilk 11 ayında 611 bin adet satış yapılırken 2016’nın ilk 11 ayında 649 bin satış gerçekleşmiş. Bu arada ticari araç bazında bir küçük bir daralma olmuş. 2015 yılında ilk 11 ayda 236 bin 500 adet satış gerçekleşmişken, 2016’da aynı dönemde 214 bin adet satış gerçekleşmiş. Dolayısıyla rakamlara baktığımız zaman bir büyüme söz konusu diyebiliriz. Geçen seneyi 1 milyon adetle kapatmış bir pazar var. Bu sene Kasım ayında 124 bin adet satış gerçekleştirildiği dikkate alınırsa Aralık ayında 150 bin adedin üzerinde bir satış öngörülebilir” diye konuştu. 2017’nin ocak ayında pazarda ciddi bir daralma beklediklerini belirten Arsan, “2017’nin ilk aylarında kur fiyatları satış rakamlarını artıracak. Ama 2017 yılında sektör olarak yine 1 milyon satış beklentimiz var" diyerek sözlerine ekledi.



"Satışlar daha çok toptana yönelik oldu"

Renault Yetkili Bayisi Ermat Motorlu Araçlar Yönetim Kurulu Üyesi Ali Özerinç de, 2016 yılında araba satışlarının arttığını dikkat çekti. Özderinç, "2016 yılında otomobil satışları arttı; fakat bu satışlar daha çok toptana yönelik oldu. Eski yıllarda yüzde 30 olan toptan satış bu yıl yüzde 50’lik bir pay aldı. Otomotiv sektörü büyümeye devam ediyor. Eskiden 10 tane araba satılıyordu ve bu arabaların 3-4 tanesi büyük filolara giderken kalan 6’sı da perakende satış olarak gerçekleşiyordu. Perakende satış oranı her geçen gün düşerken filo oranları artmaya devam ediyor. Araç kiralama firmaları, perakende müşteriden daha fazla araç alan taraf oluyor. Yaşanan kötü olaylar nedeniyle herkesin finansman ihtiyacı var. Şirketler bir arabaya 50 bin lira vereceğine, otomobili aylık bin liraya kiralarım diye düşünüyor; fakat bizler otomotiv sektörü olarak 100 tane arabayı aynı anda sattığımız zaman yapabileceğimiz yan satışlarından faydalanamaz hale geliyoruz. Satışlar artıyor gözüküyor; ama işin şekli değişiyor” şeklinde konuştu.



"2016’nın her yönden gidişatından memnunuz"

Ford Yetkili Bayisi İzkar’ın Satış Müdürü Mehmet Dönmez, 2016’nın sürprizlerle dolu bir yıl olduğunu ifade ederek, otomotiv sektörü olarak 2016 yılını yıllık yüzde 10’luk bir büyüme oranıyla kapatmayı hedeflediklerini kaydetti.

Dönmez, "ÖTV zammı, kurdaki dalgalanmalar gibi gelişmelerden sektörün kötü etkileneceğini düşündük; ama Türkiye ekonomisinin sağlam yapısı buna izin vermedi” dedi. 2017 yılında Ford Otosan olarak ürün gamlarını genişleteceklerini söyleyen Dönmez, “2017 yılını daha üstün modellerle, daha yüksek marka algısı oluşturarak sürdüreceğiz. Sadece satış adetleri değil, satışın niteliği de bizim için önemli. Daha kaliteli araçları daha doğru platformlarda, daha doğru fiyat ve aksesuarlarla müşterilere sunmak istiyoruz. 2016 yılında hem adetsel olarak, hem de işlevsel olarak kendimizi geliştirdik diyebiliriz. 2016’nın her yönden gidişatından memnunuz. 2017 yılında da yeni modellerle, daha aktif ve daha kaliteli satışlara ulaşacağımızı düşünüyoruz" diye konuştu. İzkar Servis Müdürü Ali Rıza Türkmen ise 2016 yılında artan satış rakamlarına paralel olarak, servis girişlerinin de yüzde 20 oranında arttığını bildirdi.