Ova Kapalı Pazar Yeri’nin temeli atıldı

Fırat, Göksu ve Yeşilbağlar Mahallelerinin yararlanacağı, içerisinde pazar alanından pırlanta merkezine, sportif alanlardan bebek bakım odasına kadar bir çok ünitenin bulunacağı Ova Kapalı Pazar Yeri 180 günde tamamlanarak Bucalılara yepyeni bir yaşam alanı kazandırılacak.

Buca Belediyesi, atıl durumda olan alanların ve pazar yerlerinin sportif faaliyete açılması amacıyla başlattığı “Haftada bir gün değil, her gün yaşayan pazar alanı” projesini Ova Kapalı Pazar Yeri ile sürdürüyor. Fırat, Göksu ve Yeşilbağlar Mahallelerinin yararlanacağı Ova Çok Amaçlı Kapalı Pazar Yeri’nin temeli düzenlenen törenle atıldı. Törene, CHP Buca İlçe Başkanı Kasım Akdağ, CHP 1. Bölge Milletvekili Adayı Zekiye Seda Sönmez, Buca Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Turan Yazgan, meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda Bucalı vatandaş katıldı. Saz ustası aşıkların seslendirdiği türküler ve aşık kapışmalarıyla başlayan temel atma töreninde Fırat, Göksu ve Yeşilbağlar Mahalleleri adına konuşan Fırat Mahallesi Muhtarı Ayşe Kiriş, mahallelerine çok amaçlı modern tesis kazandırmak için adım atan Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina’ya teşekkür etti.

180 günde tamamlandı

Buca Belediye Başkanı Levent Piriştina, Buca halkının çok yönlü olarak faydalanabileceği, pazarın kurulmadığı günlerde spordan sanata birçok aktivitenin yapılabildiği, haftanın 7 günü yaşayan çok işlevli pazaryerleri oluşturmak için yoğun mesai harcadıklarını belirtirken, “Burada spor yapacaksınız, burada eğleneceksiniz, müzik dinleyecek çocuklarınızı gönül rahatlığıyla pırlanta merkezimize bırakarak kendinize zaman ayırabileceksiniz, özel günlerinizi kutlayabileceksiniz. Yani hayata dair gündelik işlerinizi görebileceğiz son derece çağdaş modern bir tesis olacak. Buca’ya İzmir’e çok yakışır bir merkeze kavuşacağız. Projemizi 180 günde tamamlayarak Bucalıların kullanımına sunacağız” diye konuştu.

310 pazar tezgahı yer alacak

Konuşmalarının ardından Başkan Piriştina, muhtarlar ve meclis üyeleri ve davetlilerle birlikte Ova Çok Amaçlı Kapalı Pazar Yeri’nin temelini attı. Temel atma töreninde Türk Halk Müziği sanatçısı Bahar Almaç da muhteşem bir konser vererek Bucalıları coşturdu. Fırat, Göksu ve Yeşilbağlar Mahallelerinin yararlanacağı, 4.368 metrekare alana kurulacak Ova Pazar Yeri’nde toplam 310 pazar tezgahı yer alacak. 50 araçlık otopark, zabıta amirliği, depo, mescit, tuvalet ve bebek bakım odasının da yer alacağı Ova Kapalı Pazar Yeri’nde sportif alanlar ve yürüyüş yolunun yanı sıra çocuklar için Pırlanta Merkezi de inşa edilecek.