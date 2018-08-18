Oyun havasının ölüme dönüştüğü dehşete iki tutuklama

Hiç suçu olmayan 63 yaşındaki Yusuf Topal’ı ise ölüm kahvehanede otururken buldu.

Torbalı ilçesine bağlı Çapak Mahallesi’nde, düğün töreni öncesi kına gecesi yapılmış, gelin ve damadın aileleri arasında oyun havası sırasında ’oynama’ kavgası çıkmış ve 1 kişi hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili jandarma tarafından yakalanan Ahmet B. ile Anıl Ö., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İki zanlı, tutuklanarak Buca Cezaevine gönderildi.

Dehşet nasıl başladı?

Olaya ilişkin ise ayrıntılar çıkmaya başladı. Dilara B. ve Halil D. adlı çiftler, hayatlarını birleştirme kararı aldı. İki geç düğün töreni öncesinde kına gecesi yapmak istedi. Hazırlıklar tamamlandı ve davetlilerde alana geldi. Daha sonrada kınalar yakıldı ve herkes çalan müzikle eğlenmeye başladı. Bu sırada gelin ve damadın aileleri arasında incir çekirdeğini doldurmayacak bir sebeple oyun havası sırasında ’oynama’ kavgası yaşandı. Gelin ile damadın akrabaları arasında ilk önce sözlü tartışma yaşandı. Çıkan kavga önce yatıştırıldı. Kavgaya karışan Ahmet B. ile Anıl Ö. daha sonra ise eğlenceden kısa bir süre sonra alanı bastı ve herkese dehşeti yaşattı.

Suçsuz birisi öldü

Saat 01.20 sularında motosiklet ile alana gelen iki kişi, silahlarla rastgele sağa-sola tüfek ile ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar kahvehanede oturan 63 yaşındaki Yusuf Topal’a isabet etti. Yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay sırasında da herkes korku dolu anlar yaşadı.

Damat peşlerine düştü, zanlıların motosikletine çarptı ve iki kişi yaralandı

Dehşet sonrası damat Halil D., olay yerinden kaçan iki şahsın peşine düştü. Bir müddet kovalamaca yaşandı ve damat, araba ile tüfekle ateş açan zanlıların kullandığı motosiklete çarptı. Zanlılar, kaza sonrasında yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Jandarma da, iki zanlıyı hastanede yakaladı.