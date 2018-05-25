Oyuncu Hakan Bilgin’den öğrencilere altın öğütler

İzmir Sınav Koleji’nin Buca Kampüsünde gerçekleştirilen seminerde oyuncu Hakan Bilgin, öğrenciler ile buluştu onlara tecrübelerini ve hayata dair deneyimlerini anlattı. Öğrencilerin atacağı adımlarla ilgili yol gösterdi.

Yakın Doğu Üniversitesi ile İzmir Sınav Koleji’nin iş birliğinde düzenlenen “Farkındalığın Fark Edilişi” konulu seminerde konuşan tiyatro ve sinema dünyasının tanınmış ismi oyuncu Hakan Bilgin, her bireyin dünyada tek olduğunu dile getirerek,

“Aynaya baktığınızda kendinizdeki farklılığı görüp onu severseniz o zaman kazanırsınız. Ancak çoğu kişi farklılığını kapatıp iyi olanla değiştirmeye çabalıyor. Herkes yaşadığı süre kadar bilgi biriktirir, bunları kaybetmeyin. Kendinizi küçümsemeyin, hayatınızı sıfırlamayın, hep üstüne koyarak yürüyün” dedi.

“Hayatınız boyunca finallerle değil süreçlerle uğraşın” diyen Hakan Bilgin, “Bir şeyi başarmak için çıkılan yol ve süreç çok değerlidir. Kristof Kolomb, Uzak Doğu’yu keşfetmek için yola çıktığında Amerika’yı bulmuştur. Süreç için ne kadar mücadele ederseniz o kadar sınavlarda ve finallerde başarılı olursunuz. Hiçbir şey göründüğü gibi değildir. Sizin yakındığınız yaşama sahip olmak için mücadele eden o kadar çok insan var ki. Biz daha fazlasının peşine düştüğümüz için var olanın değerini anlamıyoruz” diye konuştu.

“Önyargılarımızdan kurtulmalıyız”

Olaylara at gözlüğüyle bakılmaması ve önyargılardan kurtulmak gerektiğinin altını çizen Bilgin, “Sizinle aynı görüşte olmayan insanlarla yakın arkadaş olun. Her olayı sorgulayın. Sizinle aynı görüşten olan insanların dışında dost edinin. Öğretmenlerinizin bilgisini sağın, yeni fikirlere açık olun. Boşu boşuna kimseye biat etmeyin” dedi.

Bilgin, “Bu toplumu gençler güzelleştirecek” diyerek şunları vurguladı: “Kavga ve gürültü yapanlara biz bilim insanıyız diyeceksiniz. Küfürle, kavga ile insanların birbirine düşmesine izin vermeyin. Beyin, siz nasıl donatırsanız o kadar zenginleşir. Başkalarına benzemeye çalışırsanız sıradanlaşırsınız. Yaptığınız her işi donanımlı hale gelerek yapmak zorundayız. Torpille değil liyakat ile bir yere gelin. O zaman kimse sizi yerinizden edemez. Algınızı açmanız, kendinizi geliştirmeniz, yaşam süreniz boyunca bilgileri kayıt altına almanız gerekir. Parmakla gösterilenlerden biri o zaman olabilirsiniz. Tarihe geçebilirsiniz. Gülümsemek vitamin tedavisi gibidir. Fark edilmek istiyorsanız gülümseyin, gülümsemezseniz sizi, siz olarak fark etmezler.”