Oyunları basit, mutlulukları tarifsiz

Savaşların, yoksulluğun, çatışmanın, zorlu göç yolculuklarının en büyük mağduru olan dünyadan habersiz bu çocukların, her çocuk gibi oyun oynamaya hakları olduğu amacıyla yola çıkan Yaşar Üniversitesi akademisyenleri, “Hafızalarında yer edecek güzel anılar oluşturmak” için hem onlarla oyun oynadı hem de oyuncak yapmayı öğretti.

750 kişilik kapasiteye sahip ve düzensiz göçmenlerin geçici süre barındırıldıkları Göç İdaresi Genel Müdürlüğü İzmir Harmandalı Geri Gönderme Merkezinde aileleriyle birlikte çocuklar da bulunuyor. Çocuklara, burada kaldıkları süre içerisinde eğitim eksikliği yaşamamaları için Milli Eğitim Bakanlığına bağlı bir okul öncesi öğretmen ve sınıf öğretmeni tarafından eğitim verilirken aileleri ile birlikte kalarak aile bütünlüğü içinde yaşamaları da gözetiliyor. Yaşar Üniversitesi UNESCO Göç Kürsüsü ve İzmir Göç İdaresi iş birliği ile Türkiye’de, İzmir’de, dünyadan bihaber, aileleriyle birlikte kalmak zorunda oldukları bu mekanda, farklı yaş gruplarından, farklı kültürel özelliklere sahip çocukların hafızalarında yer edecek güzel anılar oluşturmak için oyun atölyesi düzenlendi.

UNESCO Uluslararası Göç Kürsüsü Koordinatörü Dr. Öğrt. Üyesi Ayselin Yıldız ile Sanat ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü Başkanı Dr. Öğrt. Üyesi Mine Ovacık’ın yürütücülüğündeki atölyede, Endüstriyel Tasarım Bölümünden Öğr. Gör. Sevi Merter ile Arş. Gör. Kardelen Aysel yer aldı. Çocuklar, merkezin oyun alanında öğretmenlerinin ve psikologların eşliğinde 3 saat boyunca, önce Dr. Öğrt. Üyesi Mine Ovacık’ın Eyüp Oyuncaklarından, Anadolu’da oynanan oyunlardan yola çıkarak tasarladığı büyük boyutlu ahşap oyuncuklarla oynadı ardından da renkli kağıtlardan, kağıt katlama tekniğiyle uçak, kayık, turna kuşu, yunus balığı, pervane gibi nesneler yapmayı öğrendi.

Anılarında oyun olsun

UNESCO Uluslararası Göç Kürsüsü Koordinatörü ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Dr. Öğrt. Üyesi Ayselin Yıldız, “Savaşların, yoksulluğun, çatışmanın, zorlu göç yolculuklarının en büyük mağdurları çocuklar. İzmir Göç İdaresi ile birlikte düzenlediğimiz bu etkinliğimizle geri gönderme merkezlerinde bulunan göçmen çocuklarla güzel vakit geçirmek, onlara Türkiye’ye dair güzel anılar bırakmak istedik. Oyun oynarken kendi oyuncaklarını yaparken yüzlerindeki gülümsemeyi görmenin mutluluğu hiçbir şeye değişilmez. Bir sonraki aşamada da çocukları öğrencilerimizle bir araya getirmeyi planlıyoruz. Ülkemizin göç gerçeği sadece kamu kurumlarımızın çabaları ile değil, hepimizin bu konuya katkı sağlaması, el vermesi ile sağlıklı yürütülebilecek bir süreç. Bu kapsamda Harmandalı Geri Gönderme Merkezinin bize kapılarını açmasından büyük mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

“Oyuncak bahane, oynamak şahane”

Endüstriyel Tasarım Bölümü Başkanı Dr. Öğrt. Üyesi Mine Ovacık ise “Bu mekanlarda konaklayan çocukların da her çocuk gibi oyun oynamaya hakları var. Oyuncak bahane, oyun oynamak şahane, diyerek onlarla gelecekte güzel hatırlayabilecekleri anlar yaşamayı ve yaşatmayı amaçladık. Her yerde bulunabilecek basit malzemelerle oynamayı öğrenmeleri, kendi kendilerine yapabilecekleri basit oyuncakların gelecekleri için naçizane bir katkı olabileceğini düşündük. Bu buluşmadan geriye ellerinde; bir iki fotoğraf, içlerinde ise ahşap oyuncaklarla oynama ve kendilerine basit oyun nesnesi yaparak oynama keyfinin kalmasını istedik” dedi.

Gönüllerince oyun oynamanın ve oyuncak yapmanın keyfini çıkaran çocuklar, buluşmanın sonunda; yaptıkları oyuncaklarla üzerinde “Güzel Bir Gelecek için Oynamak-İzmir Hatırası” yazan duvara asılı fonun önünde fotoğraf çektirdi.