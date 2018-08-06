Ozan Doğulu çaldı, İzmirliler coştu

Aliağa Belediyesi’nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen yaz konserleri tüm hızıyla devam ediyor. Her hafta Türkiye’nin en başarılı sanatçılarının ağırlandığı Aliağa’da bu kez ünlü DJ Ozan Doğulu, Mavi Bayraklı Ağapark’ta sevenleriyle buluştu. Yaptığı müzik ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü DJ Ozan Doğulu, güney sahillerini aratmayan 800 metre uzunluğundaki kumsalı, çocuklar için hizmet veren su havuzu, oyun parkları, sosyal yaşam mekânları, piknik bölgeleri gibi alanların yer aldığı Ağapark’ta kabin başına geçti. Kendisi için kurulan özel platformda sahne alan Ozan Doğulu, kendi düzenlediği ’Aşkistan’ ve ’Daha ne diyeyim’ gibi sevilen parçalarının yanı sıra kardeşi Kenan Doğulu’nun şarkılarını da çaldı. Plaj partisine yoğun ilgi gösteren müzik severler Ozan Doğulu’nun mixleriyle eğlendi. Müziğin coşkusunu doyasıya yaşayan Ozan Doğulu hayranları Ağapark’ın mavi sularında serinlemeyi de ihmal etmedi.