Diğer
Kategoriler
06 Ağustos 2018 17:59

Ozan Doğulu çaldı, İzmirliler coştu

Türkiye’nin başarılı DJ ve aranjörleri arasında gösterilen Ozan Doğulu, İzmir’deki Mavi Bayraklı Ağapark’ta sahne aldı.

Ozan Doğulu çaldı, İzmirliler coştu

06 Ağustos 2018 17:59


Aliağa Belediyesi’nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen yaz konserleri tüm hızıyla devam ediyor. Her hafta Türkiye’nin en başarılı sanatçılarının ağırlandığı Aliağa’da bu kez ünlü DJ Ozan Doğulu, Mavi Bayraklı Ağapark’ta sevenleriyle buluştu. Yaptığı müzik ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü DJ Ozan Doğulu, güney sahillerini aratmayan 800 metre uzunluğundaki kumsalı, çocuklar için hizmet veren su havuzu, oyun parkları, sosyal yaşam mekânları, piknik bölgeleri gibi alanların yer aldığı Ağapark’ta kabin başına geçti. Kendisi için kurulan özel platformda sahne alan Ozan Doğulu, kendi düzenlediği ’Aşkistan’ ve ’Daha ne diyeyim’ gibi sevilen parçalarının yanı sıra kardeşi Kenan Doğulu’nun şarkılarını da çaldı. Plaj partisine yoğun ilgi gösteren müzik severler Ozan Doğulu’nun mixleriyle eğlendi. Müziğin coşkusunu doyasıya yaşayan Ozan Doğulu hayranları Ağapark’ın mavi sularında serinlemeyi de ihmal etmedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    35°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    37°C
  • Perşembe
    Sıcak
    37°C
  • Cuma
    Sıcak
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç