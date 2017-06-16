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16 Haziran 2017 10:40

Özçekim merkezi

Tarihi Havagazı Fabrikası’ndaki iftar buluşmasında muhtarlar ve meclis üyelerini ağırlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, yine özçekim karelerinin vazgeçilmezi oldu.

Özçekim merkezi

16 Haziran 2017 10:40



İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin geleneksel iftar buluşmasında bu kez kentin güney aksı muhtarları ve aileleri ile eski-yeni dönem meclis üyeleri ve ilçe belediye başkanları bir araya geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun ev sahipliğinde Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzenlenen iftar yemeğine katılan küçük çocukların “Başkan Amca” sevgisi dikkat çekerken, Başkan Kocaoğlu ile aynı özçekim karesinde buluşmak isteyen konuklar yine uzun kuyruklar oluşturdu.



"Çalışmak zorundayız"


Yemeğin ardından kısa bir konuşma yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, “Mübarek Ramazan ayı ve devamındaki Ramazan Bayramı, dargınlıkların giderilmesi, kendimizi dinlememiz; yani bir anlamda bir yıllık hesabımızı yapıp eksiklerimizi-yanlışlarımızı giderme, telafi etme günleridir. Fert fert önce ülkemiz, milletimiz ve devletimizin refahı, huzuru, sonra da kendimiz için ’ne yapabiliriz’ diye düşünmeliyiz” dedi. Başkan Aziz Kocaoğlu sözlerini şöyle sürdürdü: "Çok sıkıntılı bir süreçten geçtiğimizi hepimiz biliyoruz. Coğrafyamızdaki durum malum. Şehitlerimiz için yüreğimiz yanıyor. Bu zor günlerden mutlaka çıkacağız. Önemli olan en az hasarla, en az yara alarak çıkabilmemiz. Bunu biz başaracağız. 80 milyon birlikte başaracağız. Tüm hemşehrilerimizle birlikte, bu ülkenin gelecek kuşaklarını, çocuklarımızı düşünerek, dirlik ve düzeni korumak için daha çok çalışacağız; çalışmak zorundayız. Bir ülkenin kendi yurttaşından başka dostu yoktur. Bu kara bulutları dağıtmak için hep birlikte uğraşacağız.”




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