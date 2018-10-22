Sağlık-Sen İzmir 2 No'lu Şube tarafından Seferihisar ilçesinde gerçekleştirilen ve çalışanların yoğun katılımıyla düzenlenen kahvaltı programında konuşan Şube Başkanı Ekrem Özdemir, döner sermaye adaletsizliğine dikkat çekti. Özdemir, "Adil bir döner sermaye sistemi getirilmeli. Döner sermaye çok uçlu ve bir çok bileşeni nedeniyle her geçen gün geriye gitmektedir" dedi.

Sağlık-Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, Seferihisar ilçesindeki kahvaltı programına katıldı. Etkinliğe yoğun ilgi gösterilirken, Başkan Özdemir, burada yaptığı konuşmada döner sermayede adaletsizliğe dikkat çekti.

Milletimizin sağlığı ve huzuru için gece gündüz çalışan sağlık ile sosyal hizmet çalışanlarını temsil eden bir sendika olduklarını belirten Özdemir, sağlık çalışanlarının sorunlarını tespit ederek çözüm önerileri geliştirdiklerini ve birçok kazanıma imza attıklarını belirtti. Özdemir, "Adil bir döner sermaye sistemi getirilmeli. Döner sermaye çok uçlu ve bir çok bileşeni nedeniyle her geçen gün geriye gitmektedir. Çalışan sayısı, süt fiyatlarının yetersizliği, hastanelerin giderlerinin döner sermayeden karşılanması gibi sebeplerden dolayı çalışanlar sabit ek ödemeye mahkum edilmektedir. Adaletsiz döner sermaye uygulaması yüzünden şu anda sağlık çalışanları arasında iş motivasyonu bozulmuş durumdadır. Sağlık Bakanlığı'na sabit maaş önerimizi yeniliyoruz. Tüm çalışanlar sabit bir maaş almalı, döner sermaye dağıtılacaksa bu en fazla yüzde yirmilik bir orana denk gelmelidir. Aksi takdirde eğitim araştırma hastaneleri gibi iş yoğunluğundan başını kaldıramayan sağlık çalışanları hem fazla çalışmasına hem de daha fazla performans harcamasına rağmen sabit ek ödemeye almaya mahkum olacaktır" dedi.

Özdemir, gündeme ilişkin açıklamalarda da bulunarak şunları söyledi:

"Darbelerle, terörle başaramayacaklarını anlayan hainler şimdide dolar kuruyla oynayarak paramıza değer kaybettirerek ekonomik darbe yapmaya çalışıyorlar. Onun için özellikle bu ülkenin ekonomisini çökertecek soğuk savaş başlatıp, bu ülkenin geleceğini karartmak isteyen batıdaki sözde devletlerin ülkemiz üzerinde oyun oynayan yedi düvele karşı da millet olarak meydan okumak zorundayız. Ekonomik krizler olur. Bu krizlerin aşılmasına, hem millet olarak hem Sağlık-Sen hem de Memur-Sen ailesi olarak destek vermek zorundayız. Biz Sağlık-Sen ailesi olarak her zaman milletimizin yanında, çalışanlarımızın yanında, mazlumların yanında duruş gösteren bir sendika anlayışımızla bugün olduğu gibi yarın inşallah devam edeceğiz."

Kahvaltıya katılan AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Serdar Kısaağa ise konuşmasında, sağlık çalışanlarının yapmış oldukları iş gereğiyle kutsal bir görevi yerine getirdiklerini belirtti. İlçede halkın sağlığını koruyan sağlık çalışanlarına teşekkür eden Başkan Kısaağa, AK Partinin en önemli yatırımların sağlık alanında olduğunu söyledi.