Özdemir, “Hemşireler hak ettiği değeri görmüyor”

Hemşireler hak ettiği değeri görmüyor, sorunların çözümüne yönelik kalıcı adımlar atılmıyor” dedi.

Sağlık-Der İzmir Şubesi koordinatörlüğünde, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Ebe ve Hemşireler Haftasına özel sempozyum düzenlendi. Düzenlenen sempozyumda Sağlık-Sen İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, yıpranma payından sonra tüm güçlerini emekli haklarına ve sorunlarına vereceklerini belirtti.

Özdemir, “Ülkemizin gerçekleştirdiği önemli atılımlardan biri olan sağlık hizmetleri, hemşiresinden ebesine, doktorundan laborantına kadar birlikte verilmektedir. Sağlık dönüşümünün 1. aşamasında vatandaşlarımızın yıllık sağlık hizmetlerine ulaşımı artmıştır. Başarının sağlanmasında hemşirelerimizin katkı payı yüksektir. Hemşireler hak ettiği değeri görmüyor, sorunların çözümüne yönelik kalıcı adımlar atılmıyor” diye konuştu.

“İdarecilerden destek bekliyoruz”

Hemşirelere mesleğiyle örtüşmeyen görevler verilmemesi gerektiğini belirten Özdemir, “Hemşirelik mesleği bilimsel bir disipline sahiptir. Bu sebeple hemşirenin yardımcı sağlık personeli olarak tanımlanması doğru değildir. Hemşirelik yönetmeliğiyle görev tanımları ve mesleki sınırlar net bir şekilde çizilmelidir. Hemşirelerimizin çalıştıkları kurumlarda mesleğiyle örtüşen görevler verilmelidir. Bu konuda idarecilerden destek bekliyoruz” dedi.

“Yeni istihdam şart”

İzmir’de binin üzerinde hemşire açığı olduğunu vurgulayan Özdemir, “14 yılda 3 kat artan sağlık hizmeti varken istihdam maalesef yok. Sağlık çalışanları yoğun iş yükü altında tükenmektedir. Hemşirelik sistem konusunda Avrupa ülkelerine kıyasla çok gerilerdeyiz. Ülkemizde 140 bin hemşire var. Avrupa ortalamasına göre bu sayının 400 bin olması gerekiyor. Bizim meslektaşlarımız yabancı meslektaşlara göre 4 kat daha fazla çalışmaktadır. Performans sisteminin emeklilik olarak değiştirilmesini istiyoruz. Sendika olarak bunu takip ediyoruz. 4 yıldır yıpranma payı mücadelesini veriyoruz. Bununla alakalı Cumhurbaşkanımızın sözünü aldık. Emekliliğimize yansıyan oranlar ve çalışma zamanımız biraz daha kısalacak. Ek ödemeler emekliliğe yansıtılmalıdır çünkü çalışan arkadaşlarımız, ücretleri düştüğü için emekli olamıyor. Bununla ilgili de çok ciddi çalışmalarımız var. Yıpranma payından sonra tüm gücümüzü buna vereceğimizi bir kez daha ifade ediyorum” şeklinde konuştu.

“Bütün hastanelerde kreş açılmalı”

Hastanelerde kreş açılmasını sağlamanın öncelikleri arasında yer aldığını dile getiren Özdemir, “Bizler 7 gün 24 saat bu alanda hizmet veriyoruz. Kreşi olmayan hastaneler var. Bu anlamda da 7/24 esasına göre kreşlerin açılması talebimiz devam ediyor. Hemşirelerimiz ve tüm sağlık çalışanları mesleki uzmanlaşmaya önem vermeli, eğitim süreçleri nitelikli hale gelmeli ve geliştirilmelidir. Yoğun şartlar altında çalışırken şiddet belasının mağdurları oluyoruz. Şiddetin önlenmesi ise toplumsal bir sorumluluktur. Ülkemizde şiddet günden güne devam ediyor bunun içinde cezai yaptırımların hızlı bir şekilde artması gerekmektedir” dedi.