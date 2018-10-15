Sağlık Sen tarafından Bayındır'da düzenlenen kahvaltı etkinliğinde konuşan İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, “Önceliğimiz ülkemizin geleceği' diyerek sendikacılık yapıyoruz” dedi.

Sağlık Sen'in sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının emek ve hak mücadelesine sahip çıkan bir sivil toplum kuruluşu olduğu kadar, aynı zamanda ülkemizin geleceği içinde dertlenen mağdurun, mazlumun yanında olan, ülkemizin refah ve ekonomik düzeye ulaşması adına milletimizle beraber sağduyu ile hareket eden bir sendika olduğunu anlatan Başkan Özdemir, “Bizler sendikacılık adına önceliğimizi millet olarak belirledik. Bu anlamda ülkemizde demokrasinin tesisi, yasakların kaldırılması, ülkemizin geleceği noktasında Sağlık Sen olarak üzerimize düşen görevi layıkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz” dedi.

Türkiye'nin üzerinde oynanan oyunlara hep beraber şahit olduklarını da ifade eden Özdemir, "Memur Sen olarak Sağlık Sen olarak ‘Bizim önceliğimiz milletimiz ve ülkemiz' diyoruz. Ülkemize yönelik 100 yıllık hain plan kuranlara inat bu ülke milletimiz dik duruşuyla bu günlere geldi. Ülkemizi darbelerle yıkmaya çalıştılar olmadı, her 20 yılda yapılan darbelerle ülkemize diz çöktürmeye çalıştılar beceremediler, en son 15 Temmuz hain FETÖ terör örgütüyle yapmaya çalıştılar milletimizin cansiperhane canını ortaya koymasıyla Allaha hamdolsun başaramadılar” diye konuştu.

“Yerli üretim silahlarımızla terörün kökü kazındı”

Türkiye'nin 40 yıldır terörle diz çöktürmeye çalışıldığını, gelişen teknoloji ve yerli üretim silahlarımızla terörün kökünün kazındığına işaret eden Özdemir, şöyle devam etti:

“Darbelerle, terörle başaramayacaklarını anlayan hainler şimdide dolar kuruyla oynayarak paramıza değer kaybettirerek ekonomik darbe yapmaya çalışıyorlar. Onun için özellikle bu ülkenin ekonomisini çökertecek soğuk savaş başlatıp, bu ülkenin geleceğini karartmak isteyen başta Amerika olmak üzere, ülkemiz üzerinde oyun oynayan yedi düvele karşı da millet olarak meydan okumak zorundayız. Ekonomik krizler olur. Bu krizlerin aşılmasına, hem millet olarak hem Sağlık-Sen hem de Memur-Sen ailesi olarak destek vermek zorundayız. Biz de bu tasarruf tedbirlerini kendi imkânlarımızla kullanmak zorundayız. İnşallah millet olarak bu duruşumuzla beraber bizi içeriden 15 Temmuz'da bölmek isteyenler bunu başaramadılar. Suriye'de terörle mücadele süreci ile birlikte bu ülkeyi bölmek isteyenler yine başaramadılar. Bizi ekonomik krizle bölmek isteyenler var. Buna müsaade etmeyeceğiz. Biz Sağlıksen ailesi olarak her zaman milletimizin yanında, çalışanlarımızın yanında, mazlumların yanında duruş gösteren bir sendika anlayışımızla bugün olduğu gibi yarın inşallah devam edeceğiz. Bizde memur sen ailesi olarak kimin ne dediğine aldırış etmeden önceliğimiz millet diyerek milletimin yanında, milletimizin yanında duranların yanında durmaya devam edeceğizBizler bir olursak güçlü olursak bu ülkeyi kimse bölemeyecektir. Bu anlamda bizler bu ülkemizin çimentosu olmaya, birlik mayası olmaya devam edeceğiz.”

“Yıpranma payı önemli bir kazanım”

Sağlık çalışanlarına yıpranma payı verilmesi konusunu da hatırlatan Özdemir, “Eksikleriyle de olsa çıktı bu önemli bir adım. Ama geçtiğimiz haftalarda yıpranma payı ile alakalı geçmişe dönük verilmesi ile alakalı bir dava süreci başlattık. Bunun da yanında görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Sağlık Sen olarak yıpranma payının Cumhurbaşkanımızın söz verdiği gibi, 5 yıla 1 yıl verilmesi ve geçmişe dönük olması açısından da hukuki, bürokrasi ve siyasi yönden yapılması gerekenler adına bu işin sonuna kadar sahipcisi olacağımızı da bildirmek isterim” diye konuştu.