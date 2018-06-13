Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına sözleşmeli olarak giren sağlık personellerinin görevli kadrolu hemşirelerin maaşlarından daha yüksek ücret aldığına dikkat çeken Sağlık-Sen İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, “Sosyal hizmet tazminatı tarzı bir ödemeyle bu iki personel arasındaki farkın azaltılmasını talep ediyoruz. Bu konuda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile görüşmelerimiz devam ediyor. Toplu sözleşme görüşmelerinde de tüm çalışanların bordroları ortaya konuldu ve buna istinaden bu yanlışın düzeltilmesi yönünde taleplerimiz ortaya konmuştu” diye konuştu.

Konuyu sendikalarının da yakından takip ettiğini ifade eden Özdemir, şunları söyledi: “Kadroya geçen personellerin maaşlarına iyileştirme yapıldıysa, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında çalışan kadrolu personellere de iyileştirme yapılmasını talep ediyoruz.”

Düzenlemeyle ücret adaletsizliğinin de giderilmesini talep ettiklerini belirten Özdemir, “Normalde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında çalışan 8 saatlik fazla mesaiye 4 saat ek ders ücreti verilirken ve bu rakam 50-60 TL arsında oluşmaktadır. Kadroya geçen bir personel 8 saatlik fazla çalışmaya 24 saat ücret karşılığında yevmiye almaktadır. Buda 240-250 lira arasında bir ücret almaktadır” dedi.