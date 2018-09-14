Özdemir: “Yıpranma payı için dava açtık”

Sağlık Sen İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, sağlık çalışanlarının yıllardır talebi olan ve sendikalarının kazanıma dönüştürdüğü yıpranma payının eksikliklerinin giderilmesi ve geriye dönük uygulanması konusunda dava açtıklarını söyledi.

Sağlık Bakanlığı, SGK ve Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurarak, yıpranma payının geriye dönük olarak düzenlenmesi ve insan sağlığını ilgilendirdiği halde, yıpranma payı alacaklar arasında gösterilmeyen branşların da yıpranma payına dahil edilmesini istediklerini anlatan Başkan Özdemir, “Ayrıca, Danıştay'a açtığımız dava ile de tüm sağlık çalışanlarının hafta sonu çalışmalarının yıpranma payına esas kabul edilmemesi yönündeki SGK duyurusundaki maddenin yürürlüğünün durdurulması ve iptali için dava açtık. SGK'ya yazdığımız yazıyla da, yaşanan sorunları ilettik, çözüm için çalışılması gerektiğini ifade ettik. Kamu Denetçiliği Kurumu'na da başvurarak, yıpranma payının bütün sağlık çalışanlarını kapsaması ve geriye yönelik olarak verilmesini talep ettik. Söz konusu yazımızda, sağlık hizmetinin doğası gereği doğrudan insan hayatını ilgilendiren hizmetler olduğu ve süreklilik arz ettiğinden pek çok riski barındırdığı için yıpratıcı kabul edildiğini ifade ettik. Sağlık çalışanları için verilecek fiili hizmet süresi zammı hakkının, yıllardır süregelen bir mağduriyetin de çözümünü sağlayacağını ifade ettiğimiz yazımızda, bunun için geriye dönük olarak da bu haktan yararlanılmasının sağlanmasının, yıpranma payının ruhuna uygun olacağını belirttik” dedi.

“Geriye dönük hesaplanmasını talep ettik”

Sağlık çalışanlarının yıllardır yıprandığını, tükendiğini, şiddete maruz kaldığını, radyasyon sebebiyle risk altında olduğunu ve enfeksiyon tehlikesi altında görev yaptığını hatırlattığımız yazıda, tüm bunların üzerine bir çizgi çekerek, geçmişte yaşanan yıpranmışlığı yok saymanın doğru bir yaklaşım olmayacağını kaydettiklerini anlatan Özdemir, “Ve yıpranma payının, 5510 sayılı Kanunun 40. maddesinin yürürlüğe girdiği 2008 yılından itibaren geçerli olacak şekilde, geriye dönük olarak hesaplanmasını talep ettik. Sağlık Bakanlığı'na yazdığımız yazıyla, yıpranma payı konusunda yaşanan mağduriyetlere dikkat çektik ve çözüm önerilerimizle taleplerimizi ilettik. Sağlık Bakanlığı çalışanlarının fiili hizmet süresi zammından yararlanabilmesi için insan sağlığına ilişkin koruyucu, teşhis, tedavi ve rehabilite edici hizmetlerde bulunmasını şart koşulmuştu. Fiili hizmet süresi zammından sağlık hizmetleri sınıfında olan hangi unvanların yararlanacağı liste halinde duyurulmuş, ancak liste incelendiği zaman bazı unvanların sağlık hizmetleri sınıfında koruyucu, teşhis ve rehabilite edici hizmette bulunmasına rağmen listede yer verilmediği görülmüştü. Sağlık Bakanlığı'nın yayınladığı listede yer alan unvanlar arasında sağlık hizmeti sınıfında olup insan sağlığına ilişkin hizmetlerde bulunan Biyolog, Çevre Sağlığı Teknikeri/Teknisyeni, Tıbbi Sekreter, Yaşlı Bakım Teknikeri ve Evde Hasta Bakım Teknikeri gibi unvanlara yer verilmedi. Ayrıca, Sağlık Bakanlığı'nda Psikolog unvanında görev yapan çalışanların fiili hizmet süresi zammından yaraRlanabilmesi için Psikolojinin Tıbbi Uygulama Yetkisi Sertifikası'na sahip olması gerekmekte. Ancak Sağlık Bakanlığı uzun süredir Psikolojinin Tıbbi Uygulama Yetkisi Sertifikası programının eğitimi ve sınavı yapılmamakta. Sınavın yapılmaması sebebiyle bu sertifikayı alamayanlar mağdur edilmektedir. Bakanlığa yazdığımız yazıda ayrıca, fiili hizmet zammından yararlanan unvanlar arasında sayılıp, farklı görevler yürüten enfeksiyon hemşiresi, eğitim hemşiresi, kan alma hemşiresi, TİG birimi, Kalite Birimi gibi sağlık hizmeti ile ilintili birimlerde çalışan personelin bazı illerde fiili hizmet süresi zammından yararlanamadığını bildirdik. Yazımızda ayrıca, sağlık çalışanlarının yıllardır talep ettikleri yıpranma payının uygulanmasına yönelik ayrım yapılmasının, çalışanlar arasında huzursuzluğa sebep olacağını vurguladık. Bahsedilen görev ve unvanları yürüten sağlık çalışanlarının, başta koruyucu sağlık hizmeti olmak üzere sağlığın farklı alanlarında hizmet verdiğini vurguladığımız yazımızda, sağlık çalışanlarına, ihtiyaca binaen yıl içinde kurum içerisinde farklı görev ve nöbetler de verildiğini belirttik” diye konuştu.

SGK'ya da sorunları ilettik

Özdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yıpranma payının uygulanmasında yaşanan sorunları, bir yazı ile Sosyal Güvenlik Kurumu'na da ilettik. Söz konusu yazımızda, yıpranma payına esas çalışma zamanları, geriye dönük uygulanmaması ve meslek ve unvanlarda yaşanan mağduriyetleri dile getirerek, çözüm için gerekli çalışmanın yapılmasını istedik. Sağlık Bakanlığı ve SGK'dan gelecek cevap doğrultusunda yukarıdaki hususlarla ilgili yasal süreç başlatılacaktır. Danıştay'a açtığımız dava ile, fiili hizmet süresi zammına yönelik, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmet Genel Müdürlüğü'nün Sağlık Meslek Mensubu Sayılan ve İnsan Sağlığına İlişkin İşlerde Çalışan 4/C Sigortalılarının Fiili Hizmet Süresi Zammından Yararlandırılması Hakkında Duyurusunda yer alan “Ayrıca, bu sigortalıların ücretsiz izinde geçen süreleri ile söz konusu maddede belirtilen işlerde fiilen çalışılmayan ücretli izin, sıhhi izin, yıllık izin, eğitim, kurs süreleri, hafta sonu ve resmi tatil günleri fiili hizmet süresi zammı kapsamında değerlendirilmeyecektir.” cümlesindeki “hafta sonu” günlerinin fiili hizmet süresi zammı kapsamında değerlendirilmeyeceğine dair düzenlemesinin hukuka aykırı olduğunu belirterek, iptalini istedik. Danıştay'a başvuru dilekçemizde, sağlık hizmetlerinin niteliği gereği 7 gün 24 saat devam eden hizmetlerden olduğunu, hafta içi çalışmaların 08.00 - 17.00 mesai uygulamasına tabi olmadığı gibi, hafta sonunun da tatil olarak değerlendirilemeyeceğini kaydettik. Ayrıca, fiili hizmet süresi zammı uygulamasının mevzuat ve benzer uygulamalardaki temel esaslara aykırı ve sağlık çalışanlarını mağdur eden bölümlerinin iptalini istedik.”