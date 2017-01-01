Diğer
Kategoriler
01 Ocak 2017 13:05

Özdemir’den teröre kınama

Özdemir’den teröre kınama

01 Ocak 2017 13:05

Sağlık Sen İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Ekrem Özdemir, İstanbul’da gerçekleşen terör eylemini kınadı. Özdemir, "Terör kan ve şiddetten beslenen bir insanlık suçudur" dedi.

Özdemir, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Bu insanlık suçunu aklı ve vicdanı iflas etmiş kişiler ve gruplar işleyebilir. Terörizmin ve teröristlerin hedefi insanlıktır, kardeşliğimizdir, milletimizdir, ortak geleceğimizdir, birlikte yaşama irademizdir. Ülkemize, milletimize ve geleceğimize yönelen bu canice saldırılar, kimden gelirse gelsin kınanmalıdır. Terörü, teröre destek verenleri, terörün arkasındaki iç ve dış güçleri nefretle kınıyoruz. İstanbul’daki bir gece kulübünde meydana gelen saldırıda bir çok vatandaşımız hayatını kaybetmiş ve bir o kadar kişi de yaralanmıştır. İstanbul’daki terör eylemini kınıyor, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. 2017 yılında ülkemizde barış ve istikrarın olması yönündeki açıklamamız mevcuttu. Bizler yeni yıla maalesef böyle kötü bir terör eylemine şahit olarak girdik. Ancak bizler birlik ve beraberliğimizi koruyacak, topyekun terörü kınayarak bir olduğumuzu tüm dünyaya göstereceğiz. Dış odaklı şer güçlerin ülkemizde oluşturmak istediği emel ve hedefleri birliğimiz, beraberliğimiz ve sağduyulu açıklamalarımızla hep birlikte yeneceğiz."



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
11
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Salı
    Parçalı Bulutlu
    11°C
  • Çarşamba
    Sağnak Yağışlı
    14°C
  • Perşembe
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    14°C
  • Cuma
    Yağmurlu
    12°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç