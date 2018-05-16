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16 Mayıs 2018 17:06

Özel çocuklara sürpriz piknik

Konak Belediyesi 10-16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Dünya Engelliler Haftasında engelli öğrenciler için piknik etkinliği organize etti.

Özel çocuklara sürpriz piknik

16 Mayıs 2018 17:06

Konak Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen pikniğe katılan 110 engelli öğrenci, İnciraltı Rekreasyon Alanındaki Engelliler Parkında keyifli bir gün geçirdi.


Piknik sayesinde temiz havanın keyfini çıkaran, engelli çocuklar doğanın koynunda çeşitli aktivitelerle günü eğlenerek tamamladı. Halat çekme, ip atlama, çuvalla koşma oyunlarıyla tatlı rekabetler yaşayan, çocuklar palyaço gösterisiyle de neşeli anlar yaşadı.


Piknikte öğle yemeğinde köfte, ayran ve tatlıdan oluşan menü sunulurken Konak Belediyesi’nin ikram ekibi de gün boyu soğuk içecek ikramında bulundu. Dünya Engelliler Haftasında düzenlenen etkinlik ile derslerine bir gün de olsa mola veren özel eğitim öğrencileri eğitmenleri eşliğinde gönüllerince bir gün geçirdi. Günün sonunda öğrencilere Konak Belediyesince çeşitli hediyeler de sunuldu.




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