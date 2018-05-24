(Özel) Cumhurbaşkanı Erdoğan için ‘Devam’ şarkısı

Şarkı şimdiden tıklanma rekoru kırmaya hazırlanıyor.

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçim sürecinin başladığı sıralarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘Milletim tamam derse bırakırım’ sözlerine sosyal medyadan bazı kesimlerin ‘tamam’ kampanyası başlatması üzerine Erdoğan’ın sevenlerini de harekete geçti. Milyonlar Erdoğan için tek yürek ‘devam’ kampanyası başlattı. O kampanya ise İzmirli Muharrem Aygün tarafından seçim şarkısı oldu.

"Tamam tweet’lerine karşı devam"

Sosyal medyada "tamam" kampanyası başlatılması üzerine ne yapabileceği üzerinde düşündüğünü dile getiren Aygün, "Seçimlerin ‘tamam’ tweet’leriyle kazanacağını düşünen kişiler tarafından bir kampanya başlatıldı. Ben de bu kampanya karşısında ‘neler yapabilirim’ diye düşündüm. Çünkü ben bu ümmetin lideri Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı gönülden seven bir vatandaş olarak biz bunun karşısında ‘nasıl kampanya başlatabiliriz’ diye düşündük. ‘Devam’ tweet’leri başladığında aklıma ‘Daima Devam’ diye bir eser geldi. O gece bir şarkı yazmaya karar verdim ve üç gün içerisinde ortaya güzel bir eser çıkartmaya çalıştık" diye konuştu.

"Recep Tayyip Erdoğan’a ihtiyacımız var"

‘Devam’ şarkısı yazmasının bir diğer sebebinin de Türkiye’nin Recep Tayyip Erdoğan’a her daim ihtiyacı olması olduğunu ifade eden İzmirli sanatçı Aygün, "Ben yurt dışında dünyaya geldim, yurt dışında yaşadım. Birçok zaman yurt dışına konserler, programlar için gidiyoruz. Şunu görüyorum ki; 15-16 yılda Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte bu ülkenin çok daha ileriye gittiğini kalpten biliyoruz. Ve herkes de bunu görüyor. Gittiğimiz yerlerde itibar görüyoruz. Bu ülkenin Recep Tayyip Erdoğan’a ihtiyacı var. Ülkemizin istikrarı için tüm İslam coğrafyasının kurtulması için bizim Recep Tayyip Erdoğan’a ihtiyacımız var olduğunu düşünerek ‘Devam’ eserini yapmaya çalıştık" ifadelerini kullandı.

Aygün, şimdiden tıklanma rekoru kırmaya hazırlanan şarkının AK Parti’nin yeni seçim şarkısı olarak mitinglerde çalınmasının kendisine büyük bir gurur vereceğini ifade etti.

"Daima Devam"

Söz ve müziği Muharrem Aygün’e, aranjesi Ertuğrul Sönmez’e ait olan, müzik yönetmenliğini Miraç Yılmaz’ın yaptığı ve prodüktörlüğü İsa Efe’nin üstlendiği ’Daima Devam’ şarkısının sözleri şöyle:

Büyük Türkiye, güçlü bir vatan

Türkü, Kürdü, Çerkeziyle bir olduğu an

Birliğimiz daim olduğu zaman, Recep Tayyip Erdoğan’la daima devam

Fatih’in, Yavuz’un asil soyundan

Abdülhamit Sultan’ın temiz kanından

Asım’ın nesliyiz Kayı boyundan

Recep Tayyip Erdoğan ile daima devam

Reise selam, hiç yorulmadan

İlk günkü aşkımızla daima devam

Cihana selam, hiç yıkılmadan

Recep Tayyip Erdoğan ile daima devam

Vermeyecek vermez batıla aman

Sen yürü milletin gelir ardından

Anaların duası seninle her an

Recep Tayyip Erdoğan’la daima devam