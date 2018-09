(Özel) Down sendromlular için örnek obezite projesi

İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ve Ulusal Down Sendromu Derneği, Down sendromlu bireylerde yüzde 70'lere varan obezite sorunu üzerine düğmeye bastı. Bayraklı'da bulunan Saime İsmet Şen Sağlık Kompleksi Obezite Danışma Birimine ücretsiz başvuran Down sendromlu bireyler ve aileleri, birlikte zayıflıyor. İzmir İl Sağlık Müdürü Bedia Salnur, "Buradan tüm Down sendromlu çocuğa sahip olan ailelere çağrıda bulunuyoruz; çocuğunuzun beslenme alışkanlığında yanlış varsa gelin bunu sağlıklı bir beslenme alışkanlığına dönüştürelim" dedi.

Down sendromlu bireylerde, genetik yapıları ve beslenme alışkanlıkları nedeniyle çağımızın hastalığı obeziteye daha sık rastlanıyor. Bu sebeple İzmir İl Sağlık Müdürlüğü ve Ulusal Down Sendromu Derneği işbirliği yaptı ve 'Obezite ile Mücadele ve Sağlıklı Beslenme' projesi geliştirdi. Buna göre, İzmir ve çevresinde yaşayan Down sendromlu bireyler ve aileleriyle birebir görüşmeler yapıldı. Down sendromlularda obezite görülme sıklığı oranının yüzde 70'lere vardığı gözlemlenince, obezite sorunu yaşayan gençler ve aileleri Bayraklı'da bulunan Saime İsmet Şen Sağlık Kompleksi Obezite Danışma Birimine yönlendirildi. Şimdiye dek 15 genç ve ailesi, burada kendileriyle yakından ilgilenen diyetisyen Pınar Dellal gözetiminde keyifle zayıflıyor. Çocuklarına kilo verdirmede sorun yaşayan aileler ve kendilerini daha sağlıklı hisseden Down sendromlu bireylerin mutlulukları gözlerinden okunurken, İzmir İl Sağlık Müdürü Bedia Salnur da proje ile ilgili ailelere çağrıda bulundu.

Down sendromlu bireylere özel

İzmir İl Sağlık Müdürü Bedia Salnur, proje hakkında şu bilgileri paylaştı: “Down sendromlu bireylerimiz, genetik özellikleri ve beslenme alışkanlıkları bakımından obeziteye eğilimli oluyorlar. Bu sebeple öncelikle, İzmir'deki Down sendromlu çocuklarımızın aileleriyle bir görüşme yapıldı. Yüzde 30'dan yüzde 70'lere varan bir oranda obezite tespit ettik. Bu genel bir sorunsa, ‘ne yapabiliriz' diye düşündük. Zaten ilçe sağlık müdürlüklerimizde vatandaşlara ücretsiz hizmet veren obezite danışma birimlerimiz mevcut. Bayraklı'daki Obezite Danışma Birimini Down sendromlu bireylerimize özel kıldık. Buradan tüm Down sendromlu çocuğa sahip olan ailelere çağrıda bulunuyoruz; çocuğunuzun beslenme alışkanlığında yanlış varsa gelin hem diyetisyenimizle, hem uzman arkadaşlarımızla birlikte bunu sağlıklı bir beslenme alışkanlığına dönüştürelim.”

Kalp ve şeker hastalığı riski daha fazla

Down sendromlu bireylerde kalp rahatsızlığı riskinin daha fazla olduğunu hatırlatan Salnur, şunları söyledi: “Obezite zaten kalp ve şeker hastalığına sebebiyet veren bir durum. Down sendromlu bireylerde daha fazla kalp ve şeker hastalığı olabileceğini biliyoruz. Bizim onlar için özel bir proje geliştirmemiz bir zaruretti. Down sendromlu bireyler bizlerin zenginliği. Onlar kadar hayat dolu çocuklar, gençler yok. Biz onlara sahip çıkarsak onlar da bize sahip çıkacak.”

“Oğlumla birlikte ben de 2 kilo verdim”

21 yaşındaki oğlu Osman Türkegül'ün 3 ayda 4 kilo verdiğini belirten anne Seviha Türkegül de, “Osman'a kilo verdirmek benim için büyük sıkıntıydı. Osman beni dinlemiyordu ama diyetisyenimiz Pınar Hanım'ın ‘Osman yapabilirsin' demesi Osman'ı azimlendirdi. Artık giydiği kıyafetler daha rahat oluyor. Ona ‘Osman zayıflamışsın' dediklerinde çok mutlu oluyor. 3 ayda 4 kilo vermesi bizim için mutluluk. Ben de onunla birlikte 2 kilo verdim” ifadelerini kullandı. Zayıflamaya başladığı için çok mutlu olduğunu belirten Down sendromlu Osman Türkegül de, “Diyetim çok güzel gidiyor. 4 kilo verdim. Daha az ekmek yiyorum” dedi.

“Benim güzelliğimi ve zayıflığımı kıskanıyorlar”

18 yaşındaki kızı Berfin Aşık'ın 3 ayda 3 kilo verdiğini söyleyen anne Serpil Aşık da, “Berfin kilo veremiyordu. Çok zorlanıyorduk. Buraya gelince kamçılanmış oldu. Pınar Hanım çocukları ve bizi çok güzel motive ediyor. Berfin buraya istekle geliyor. ‘Anne bunu yemeyeyim. Pınar Abla'ya gideceğim, kilo almayayım' diyor. 3 ayda 3 kilo verdi” diye konuştu. Down sendormlu Berfin Aşık da, “Diyet çok güzel gidiyor. Herkes bana bakıyor. Benden gözlerini alamıyorlar. Benim güzelliğimi ve zayıflığımı kıskanıyorlar” diyerek duygularını ifade etti.

Şimdiye dek 15 genç ve ailesi başvurdu

Ulusal Down Sendromu Derneğinden Hatice Erken Ayan da, şunları söyledi: “Down sendromlu bireylerin obezite ile ilgili sorunlarını, aslında sorun çok ileri boyuta varmadan çözmek için bir proje başlattık. Hem Down sendromlu gençlerimiz ve aileleri daha sağlıklı bir hayata kavuşacak, hem de sorun ileri aşamaya gelmeden çözülerek devletin bu alandaki mali yükü de ortadan kalkacak. Şu an 15 gencimiz ve ailesi diyetisyen eşliğinde gözlemleniyor ve büyük oranda başarıya ulaşıldı. Proje paydaşlarımıza ve proje koordinatörümüz Ulusal Down Sendromu Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Oğuzhan Topal'a teşekkür ediyoruz."