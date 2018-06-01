Özel Ege Şehir Hastanesi saç ekim merkezi açıldı

Özel Ege Şehir Hastanesi Saç Ekim Merkezi Sorumlusu Bayram Çoşkuner, "Bıyık ve sakal ekimine başlamadan önce uzman ekibimiz nasıl bir model istediğinizi öğrenir ve ekim konusunda bilgilendirmede bulunur. Gerekli tahlil ve tetkikler yapıldıktan sonra donör bölgeden ne kadar greft alınacağı belirlenir. Bilgisayar ortamında isteğiniz modeli yüzünüze uygulanmış halini içeren bir çalışma yapılır. Modelin nasıl duracağını görmüş olursunuz ve onayınızla işlem başlatılır. Gözlerimizin koruyucusu kaşlarımız aslında büyük işler yapar. Güzelleşmek veya sağlık için kaş ekimi ihtiyacı doğmaktadır. Operasyona engel ciddi hastalığı bulunmayan her yaştaki kişiye uygulanabilen bir operasyondur. İşlemlerimizi FUE yöntemi ile gerçekleştiriyoruz” dedi.

Lokal anesteziyle ağrı yok

Saç ekimi gerçekleştikten sonra yeni saçların çıkması için belli bir zaman gerektiğini belirten Çoşkuner, "Hastamıza ektiğimiz saçlar 20 gün sonra dökülecek. Ardından 4 aylık sürede pencere dönemi oluşacak. Hastamızın yeni saçlarına kavuşması yaklaşık 6 ayı bulacak. Ekimin ardından oluşan şişlikler ve kızarıklar ise gayet normal. Görüntünün tamamen iyileşmesi ortalama 7 gün sürüyor. Kişiler kendilerine bu süreyi ayırırsa saç ekimi sürecini rahatlıkla atlatabilirler. Çok fazla bir ağrı duymuyorlar. Lokal anestezi uyguladığımız için sadece birkaç dakika ağrı yaşıyorlar ve sonra o bölge uyuştuğu için hiçbir şey hissetmiyorlar” diye konuştu.

Kadınların tercihi kaş ekimi

Saç ekiminin yanı sıra kaş, bıyık ve sakal ekimi hizmeti verdiklerinin de altını çizen Çoşkuner, "Kaş ekimini ise genelde kadınlar tercih ediyor. Kuaförlerde kaş aldırma veya başka tür kozmetik işlemler bazen kaşın yapısını bozabiliyor ve dökülmelere sebep oluyor. Bizler de bu şikayetlerle gelen hastalara kaş ekimi tedavisi uyguluyoruz. 23 yaş üzeri vatandaşlarımıza da sakal ekimi hizmeti vermekteyiz" ifadelerini kullandı.

Merdiven altı ekime dikkat

Saç ekiminde başarılı sonuç almak için profesyonel ve uzman kişilere başvurulması gerektiğini belirten Çoşkuner, "Saç ekimi yaptırmak isteyen insanların kafasını karıştıran en önemli olaylardan bir tanesi de gördükleri kötü ekim modelleri. ’Çim Adam’ olarak tabir edilen modeller ve saçların kötü çıkması teknik hatalardır. Bunlarla karşılaşmamak için profesyonel yerlerin seçilmesi gerekir. Ama merdiven altı diye tabir edilen yerlerde yapılan saç ekimlerinde sorunlarla karşılaşma ihtimalleri oldukça yüksek" şeklinde konuştu.